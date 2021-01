Investiţii inteligente, în plină pandemie. Cum a luat naştere primul Coffee-to-Go pe roţi din Iaşi

În perioada asta mulţi ar evita orice investiţie. Dar pentru un om cu experienţă în afaceri oportunităţile apar în orice moment. Iată exemplul lui Edmon Moraru, un antreprenor de 29 de ani din Iaşi care a investit 400.000 de euro în Noir Coffee, un concept Coffe-to-Go pe roţi. Cu 120.000 de euro, Edmond a cumpărat un Citroen din 1954, l-a restaurat şi l-a dotat cu aparatură. Marele avantaj al acestei cafenele este că poate fi mutată oricând în alt loc din oraş. Conceptul este întâlnit în New York, Tokio şi în capitalele din Europa.

„Am fost plecat în mai multe ţări, Danemarca, Suedia şi acolo am văzut pentru prima dată. Este singurul Cofee-to-Go pe roţi din Iaşi. Acesta a fost avantajul, am putut fi deschişi în plină pandemie. Nu am dorit să facem doar nişte chioşcuri, am vrut să aducem altceva”, povesteşte Edmond Moraru, proprietar Noir Coffee.

Edmond a mai cumpărat încă 4 astfel de maşini, care urmează să fie restaurate. Fiecare costă 60.000 de euro, unde mai adăugăm resturarea care costă încă 10.000 de euro. Până la 120.000 de euro Edmond a cumpărat aparatură pentru cafea din Italia. Tot procesul durează 11 luni. 9 luni restaurarea şi încă 2 echiparea lor.

Adrian are 23 de ani, este student, iar cafeaua face parte din rutina zilnică. Pentru el contează mult gustul, dar şi conceptul.

„Majoritatea preferă să stea în aer liber şi e mult mai ok. Este uşor vintage, în exterior. În interior am văzut că este aparatură de calitate şi cafeaua e foarte bună”, spune el.

Aici poţi alege între 11 sortimente de cafea din 9 ţări.