Locul în care un avocat începător câştigă mai mult decât premierul: salarii de până la 250.000 de euro pe an

Cum să câştigi 250.000 de euro pe an la 24 de ani? Trebuie doar să fii un avocat de afaceri în City of London.

Cursa pentru salarii în rândul marilor grupuri juridice a atins cote ameţitoare, scrie presa de la Londra, iar sosirea caselor de avocatură americane a schimbat regulile jocului.

Avocaţilor li se oferă până la 180.000 de lire pe an (echivalent cu 210.000 de euro, care cu bonusuri trec de 250.000 de euro). Un salariu echivalent cu 10.000 de euro net pe lună.

În cea mai recentă rundă de angajări, peste o sută de tineri s-au alăturat acestei caste de aur formată din 12 grupuri americane. Aici sunt firme de avocatură celebre precum Gibson Dunn & Crutcher sau Quinn Emanuel.

Ei primesc salarii mai mari decât a prim-ministrului britanic Sunak, rămas la 165.0000 de lire pe an.

Grupurile engleze au crescut salariile iniţiale la 150.000 de lire sterline, dar acum americanii sunt aşteptaţi să ridice miza la 200.000. Iar firma Pogust Goodhead tocmai a lansat un sistem de bonusuri prin care tinerii avocaţi vor putea încasa până la două milioane în primii trei ani.

Până acum, profesia de avocat a depăşit chiar şi finanţele în ceea ce priveşte uşurinţa câştigurilor: un proaspăt absolvent al unei bănci de investiţii din Londra câştigă doar 50-70.000 de lire pe an.

La Londra eşti licenţiat în Drept la 21 de ani (după 3 ani de facultate), apoi faci un an de curs profesional urmat de doi ani de stagiu. Aşadar, avocat la 24-25 de ani.

În multe cazuri, nici măcar nu este nevoie să te licenţiezi în Drept: mulţi studiază discipline umaniste (Litere, Istorie, Filosofie), apoi urmează doar un an de specializare juridică (urmat, şi în acest caz, de un an de curs profesional plus doi ani de stagiu).

Pentru toată lumea se deschide apoi un drum pavat cu bancnote. La schimb se cere însă mult. În marile firme de avocatură, ritmul de lucru este epuizant.

În cel mai bun caz, intri în birou la 9 dimineaţa, pentru a pleca la 9 seara, dar poţi sta cu uşurinţă până la 3 dimineaţa.