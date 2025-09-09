MAI vrea să cumpere o aeronavă de ultimă generație pentru monitorizarea frontierelor externe. Cât costă avionul Frontex

Proiectul de act normativ necesar pentru achiziționarea unui avion care să supravegheze mai eficient granițele României, mai ales cele externe ale blocului comunitar, a fost înregistrat de MAI în transparență decizională pe platforma Secretariatului General al Guvernului.

Este vorba de proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Creşterea capacităţii operaționale a FRONTEX – Aeronavă cu aripi fixe – AvionFrontex”, depus în consultare interinstituțională și aflat în procedură de avizare până pe 12 septembrie.

De modul de implementare a proiectului de investiții răspunde Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Aviație.

Proiectul ajunge pe masa Guvernului pentru că, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C „Alte cheltuieli de investiții”, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 100 de milioane lei.

Argumentele inițiatorilor

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, România nu are în prezent mijloc de supraveghere aeriană de tip avion cu aripi fixe, capabil să desfășoare activități complexe de monitorizare, și în contextul în care există zone de frontieră greu accesibile unde supravegherea terestră nu este suficientă și, mai mult, este nevoia de a sprijini în mod direct capacitatea operațională a FRONTEX, prin consolidarea corespunzătoare a Poliției de Frontieră Române (PFR).

„Creșterea criminalității transfrontaliere reprezintă o provocare majoră pentru România, în special la nivelul frontierelor externe ale Uniunii Europene. Fenomene precum contrabanda, traficul de persoane, migrația ilegală și terorismul generează riscuri directe pentru securitatea națională, dar și pentru securitatea întregului spațiu european”, se arată în documentul guvernamental.

Conform proiectului, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligații clare privind gestionarea frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul relevant și cu angajamentele internaționale asumate, iar consolidarea securității frontierelor contribuie atât la protejarea integrității statului român, cât și la garantarea stabilității și prosperității la nivel european.

„Valoarea adăugată europeană a proiectului este semnificativă: contribuie la prevenirea migrației ilegale, combaterea traficului de persoane și a terorismului, consolidând securitatea întregii Uniuni Europene. De asemenea, activitățile derulate vor avea un impact direct în România și indirect în statele vecine, întărind stabilitatea regională”, susțin inițiatorii proiectului.

De unde vin banii

Potrivit documentului, finanțarea proiectului de investiții ar urma să realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Contribuția financiară UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, iar contribuția României reprezintă 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Potrivit notei de fundamentare, valoarea rezultată a proiectului de investiții (inclusiv TVA) este 163.764.000 de lei, compusă din 150.380.000 de lei cheltuieli eligibile și 13.384.000 de lei cheltuieli neeligibile.

Potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 107/2023 pentru aprobarea regulilor de eligibilitate şi de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027, referitoare la eligibilitatea limitată a TVA, cheltuielile neeligibile sunt reprezentate de valoarea TVA neeligibilă.

Astfel, valoarea finanțării eligibile nerambursabile este de 135.342.000 de lei, iar cofinanțarea publică este în valoare de 15.038.000 de lei.

În perspectivă, după aprobare, implementarea va fi realizată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.) în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (I.G.Av.), prin echipe de proiect specializate în domeniile: achiziții publice, juridic, financiar, logistic, fonduri externe nerambursabile.