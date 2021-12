Marea întrebare a anului 2022 pe piaţa imobiliară: Vine criza, se sparge bula imobiliară?

Preţurile apartamentelor din marile oraşe şi în special ale celor din Bucureşti ar putea creşte accelerat în 2022 pe fondul reducerii ofertei din piaţă. Sectorul logistic va rămâne în continuare “starul” pieţei imobiliare pe măsură ce va continua să urce spre pragul de 8 mil. mp, faţă de circa 5,5 mil. mp la final de 2021, iar pe segmentul office cererea revine treptat, însă dezvoltatorii au încetinit ritmul de construcţie a noilor proiecte, scrie Ziarul Financiar.

Cererea mare pentru noi locuinţe alături de reducerea numărului de noi autorizaţii de construire ar putea afecta piaţa imobiliară în următorii ani.

„În prezent pe segmentul rezidenţial nu există suficientă ofertă pentru a acoperi cererea din piaţă. De asemenea, discutăm şi despre o presiune inflaţionistă, despre o potenţială creştere a preţurilor. Piaţa de asemenea mai este influenţată şi de problema autorizaţiilor - în 2020 s-au emis puţine noi autoritzaţii de construire, poate chiar cel mai scăzut nivel din Bucureşti în ultimii 10 ani. Eu personal însă nu văd o criză în imobiliare în următorii 10 ani”, a explicat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties, cel mai activ dezvoltator de pe piaţa locală.

One United are în prezent în construcţie atât mari proiecte rezidenţiale, precum One Verdi Park, cât şi proiecte mixte, cum este One Cotroceni alături de alte proiecte rezidenţiale mai mici.

Georgian Marcu, broker şi proprietarul firmei de consultanţă Green Angels, se aşteaptă ca 2022 să fie un an complicat pentru piaţa imobiliară. Principalele provocări vin atât din creşterea costurilor de dezvoltare cât şi din oferta insuficientă pe care o vom vedea în mod special începând din a două jumătate a anului, la nivelul Bucureştiului.

„Creşterea costurilor de dezvoltare are la baza scumpirea materialelor de construcţii, trend început încă de anul trecut şi continuat într-un ritm accelerat anul acesta, dar şi costul în creştere al manoperei. Suspendarea PUZ-urilor de sector, respectiv lipsa dezbaterii în Consiliul General de mai bine de un an de zile al PUZ-urilor iniţiate de dezvoltatorii privaţi îşi vor face simţiţe efectele începând cu a două jumătate a anului viitor. Dacă cele două măsuri de mai sus vor impacta preţurile de vânzare într-un mod semnificativ, coroborat cu dobânzile creditelor în creştere, este posibil că din 2023 să avem probleme de accesibilitate, respectiv de lichiditate în piaţa imobiliară”, a explicat Georgian Marcu.

2022 va fi, cel mai probabil, un nou an în care pandemia schimbă multe planuri.

„Ce am văzut în 2020 şi mai accentuat în 2021 a fost că oamenii au preferat să investească în upgrade-ul locuinţei, petrecând mai mult timp acasă. “Work from home” a adus o nevoie de locuinţe mai spaţioase, mai bine compartimentate sau pur şi simplu în altă zonă sau chiar altă localitate. Pe acest fond cererea rămâne sustenabilă, oferta de apartamente noi este absorbită în totalitate, preţurile au crescut într-un ritm decent comparativ cu alte ţări din regiune, iar numărul tranzacţiilor raportate sunt în creştere comparativ cu anii trecuţi”, a spus brokerul.

De partea cealaltă, sectorul logistic va continua să se extindă pe fondul cererii tot mai mari pentru e-commerce, în timp ce şi interesul pentru birouri începe să revină.

„Nu vedem niciun motiv pentru care să ne aşteptăm la o criză în imobiliare în 2022. Începând cu a două jumătate a anului 2021 deja am fost martorii unei reveniri a cererii pe segmentul spaţiilor de birouri care a fost afectat de criză sanitară, iar pe piaţă industrială activitatea de închiriere a fost în continuare ridicată, în linie cu ultimii ani. Piaţă a început să se reaşeze şi să se adapteze la noile condiţii impuse de Pandemie, creând condiţiile unor oportunităţi de business noi, care vor genera cerere atât pe piaţă de birouri, cât şi pe piaţă industrială. În aceste condiţii, nu vom vedea rate de neocupare semnificativ mai mari în 2022 faţă de 2021, pe piaţă industrială fiind puţine proiecte dezvoltate speculativ, iar pe segmentul de birouri, livrările aşteptate pentru 2022 fiind sub cele de anul trecut”, a spus Vlad Săftoiu, Research Analyst în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.