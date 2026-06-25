Micron surprinde Wall Street: veniturile au explodat, iar profitul a crescut de 15 ori datorită AI

Micron, una dintre puținele companii capabile să producă la scară largă cipuri avansate de memorie, a anunțat că veniturile din al treilea trimestru au ajuns la 41,4 miliarde de dolari, de peste patru ori mai mult decât cele 9,3 miliarde de dolari raportate în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul a depășit și estimările analiștilor, care anticipau venituri de aproximativ 35,7 miliarde de dolari, scrie Euronews.

Profitul net al companiei a urcat la 28,24 miliarde de dolari, echivalentul unui câștig de 24,67 dolari pe acțiune, comparativ cu mai puțin de 2 miliarde de dolari în urmă cu un an. Câștigul ajustat pe acțiune a fost de 25,11 dolari, peste nivelul de 20,49 dolari estimat de piață.

Acțiunile au crescut imediat după publicarea rezultatelor

Rezultatele financiare au fost urmate de o reacție puternică pe bursă. Acțiunile Micron au urcat cu peste 15% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței, până în jurul valorii de 1.213 dolari, ceea ce a ridicat capitalizarea companiei la aproximativ 1,16 trilioane de dolari. În ultimele 12 luni, titlurile Micron au crescut cu aproximativ 700%, evoluție susținută de investițiile masive în infrastructura pentru inteligența artificială.

Cererea pentru memoria AI rămâne foarte ridicată

Marile centre de date construite de companii precum Amazon, Microsoft, Google și Meta folosesc cantități importante de memorie cu lățime mare de bandă (High Bandwidth Memory), un tip de cip specializat care funcționează împreună cu procesoarele dezvoltate de companii precum Nvidia.

Micron a anunțat că întreaga producție planificată pentru 2026 din această categorie de cipuri este deja contractată prin acorduri cu preț fix. Directorul general Sanjay Mehrotra a declarat că rezultatele reflectă rolul strategic pe care memoria îl are în dezvoltarea inteligenței artificiale. Compania a precizat că acordurile comerciale multianuale încheiate cu clienții ar putea face veniturile mai stabile și mai previzibile într-un sector cunoscut până acum pentru fluctuațiile puternice ale cererii și prețurilor.

Marje record și investiții în extinderea producției

Micron a raportat o marjă brută de aproximativ 85% în trimestrul analizat, un nivel comparabil sau chiar superior celui raportat de unele dintre cele mai mari companii din tehnologie, precum Nvidia și Meta. Compania estimează venituri de aproximativ 50 de miliarde de dolari în trimestrul curent și un câștig ajustat de circa 31 de dolari pe acțiune. În paralel, și-a majorat planul de investiții la aproximativ 27 de miliarde de dolari în actualul exercițiu financiar și a indicat că investițiile vor crește din nou în 2027.

Potrivit companiei, cererea pentru infrastructura AI rămâne puternică, însă una dintre principalele întrebări pentru industrie este cât timp va continua actualul ciclu de creștere înainte ca noile capacități de producție, estimate să intre în funcțiune abia din 2028, să reducă deficitul de ofertă.