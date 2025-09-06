Microsoft anunță că serviciul cloud Azure este afectat din cauza tăierii unor cabluri submarine în Marea Roșie

Microsoft a precizat că sunt afectate conexiunile care trec prin Orientul Mijlociu și au ca punct de plecare sau destinație Asia ori Europa, potrivit Reuters.

Compania a transmis că echipele tehnice lucrează pentru a limita impactul asupra clienților. Microsoft nu a precizat modul în care cablurile au fost avariate.

„Defecțiunile la cablurile subacvatice de fibră optică pot necesita timp pentru a fi reparate. De aceea, vom monitoriza constant situația, vom reechilibra și vom optimiza redirecționarea traficului, pentru a reduce impactul asupra clienților între timp”, a transmis Microsoft.

Marea Roșie este o rută strategică pentru telecomunicații, conectând Europa, Africa și Asia. Repararea cablurilor submarine din zonă ar putea fi dificilă, în condițiile în care rebelii houthi din Yemen continuă să atace navele din regiune.

Azure e al doilea cel mai mare furnizor de servicii cloud din lume, după AWS al companiei Amazon.