Ministerul Economiei: Schemă de ajutor pentru repararea daunelor provocate de inundații la Praid

Potrivit reprezentanților ministerului, această schemă se adresează întreprinderilor și instituțiilor afectate direct de inundații, inclusiv Salinei Praid.

Scopul schemei este de a ajuta la acoperirea costurilor de reparații pentru bunurile avariate și a pierderilor cauzate de întreruperea activității.

Sunt eligibile costuri pentru pagube materiale suferite de activele afectate de inundații ți pierderi de venituri datorate suspendării totale sau parțiale a activității, pentru maximum 6 luni de la producerea dezastrului.

Cererile pot fi depuse din 20 octombrie.