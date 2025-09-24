Ministerul rus al Finanțelor propune majorarea TVA-ului pentru a finanța războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a semnalat săptămâna trecută că este deschis la majorarea anumitor taxe pentru a acoperi cheltuielile financiare pe durata războiului, menționând că Statele Unite au majorat impozitele pentru persoanele bogate în timpul războaielor din Vietnam și Coreea, potrivit Reuters.

Ministerul Finanțelor, care a declarat că majorările de impozite vor fi „destinate în primul rând finanțării apărării și securității”, a afirmat într-un comunicat că propune și alte majorări de impozite, inclusiv pentru afacerile din domeniul jocurilor de noroc.

„Prioritatea strategică este de a oferi sprijin financiar pentru nevoile de apărare și securitate ale țării și sprijin social pentru familiile participanților la operațiunea militară specială”, se arată într-un comunicat.

„Resursele prevăzute în buget vor permite echiparea forțelor armate cu armele și echipamentele militare necesare, plata salariilor personalului militar și sprijinirea familiilor acestora, precum și modernizarea întreprinderilor din industria de apărare”.

Ministerul a declarat că proiectul de buget pentru 2026 este „echilibrat și durabil”.