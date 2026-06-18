Nazare: Guvernul a adoptat un program de finanțare de 5,3 miliarde de lei pentru relansarea producției locale

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că instrumentul de finanțare este destinat susținerii și dezvoltăii unor noi capacități de producție în România.

Acesta asigură o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 milioane de lei, sprijin pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi, grant direct sau credit fiscal, în funcție de nevoile companiei și finanțare orientată către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local. De asemenea, Nazare spune că proiectele vor fi evaluate după impactul economic: producție internă, lanțuri valorice locale, automatizare și locuri de muncă.

„România are nevoie să producă mai mult aici, în țară. Avem nevoie de investiții care creează valoare adăugată, locuri de muncă și capacitate industrială. Avem nevoie de capital pus la lucru în economia reală”, spune ministrul Finanțelor.

„România trebuie să treacă mai hotărât de la consum la producție”

Acesta arată că acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026–2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. În fiecare an vor exista sesiuni de depunere, deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte.

Instrumentul de finanțare se adresează companiilor care vor să dezvolte producție în România și pentru sectoarele în care poate fi redusă dependența de importuri pe termen lung.

„Consolidarea fiscală trebuie dublată de investiții solide. Nu putem avea o economie mai competitivă fără capacități moderne de producție, fără tehnologie și fără companii care cresc în țară. România trebuie să treacă mai hotărât de la consum la producție. De la vulnerabilitate la competitivitate. De la dependență de importuri la capacitate industrială construită aici, acasă”, adaugă Alexandru Nazare.