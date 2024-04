Noul Lexus LBX, un crossover compact revoluţionar, este disponibil în România

Noul Lexus LBX a intrat pe piaţa din România şi consemnează o serie de premiere atât pentru marcă, cât şi pentru utilizatorii săi. Cel mai mic model Lexus de până acum, LBX este un crossover cu motorizare hybrid, care îmbină calitatea înaltă cu stilul relaxat şi accesibil, transformând experienţele zilnice în unele extraordinare. Oferă mai mult decât alte modele din aceeaşi clasă, datorită tehnologiilor avansate, a atenţiei la detalii specifice pentru Lexus şi a confortului pentru pasageri, desprins din conceptul ospitalităţii japoneze, Omotenashi.

“Practic, vorbim despre un model care redefineşte standardele în segmentul SUV-urilor mici, oferind un echilibru perfect între exigenţele vieţii urbane şi aventura în natură. Noul Lexus LBX este un partener de încredere, gata în orice moment să facă faţă oricăror provocări şi să satisfacă cele mai exigente gusturi ale pasionaţilor în materie de maşini premium.”, a precizat Edit Târcolea, Director General Toyota România.

Lexus Next Chapter Design

Echipa care a creat modelul LBX a fost încurajată să aplice principiile desprinse din Lexus Next Chapter Design. Este o abordare vizuală care transpune în realitate plăcerea de a conduce. Identitatea şi proporţiile maşinii sunt în concordanţă cu experienţele de condus pe care le asigură. Grila în formă trapezoidală leagă farurile subţiri, având la bază moştenirea ”Resolute Look”, design specific Lexus de la începutul anilor 2000. Cabina are un aspect compact, iar capota este mai lungă pentru a asigura un profil sportiv. Aripile exprimă putere şi accentuează anvelopele mari de 18 inch, în timp ce liniile portierelor evocă performanţe dinamice. Spatele maşinii are un stil inspirat dintr-o sursă neconvenţională – torturile de orez Kagami-Mochi, care în cultura japoneză se oferă cadou de Anul Nou.

Intraţi în atmosferele Lexus LBX

Lexus LBX a fost conceput pentru a se potrivi stilurilor de viaţă şi personalităţilor unice. O premieră la acest model este introducerea echipărilor şi posibilităţilor de personalizare prin intermediul celor 4 atmosfere – LBX Elegant, LBX Relax, LBX Emotion şi LBX Cool – care înlocuiesc structura tradiţională a versiunilor pe care o regăsim la alte modele Lexus. Aceste atmosfere se concentrează pe exprimarea diferitelor teme ce pot fi rafinate, dinamice sau sportive, prin intermediul detaliilor ce ţin de stil, culori, texturi şi finisaje.

Atmosferele LBX Elegant şi Relax se concentrează pe senzaţii rafinate, în timp ce LBX Emotion şi Cool au un caracter mai sportiv şi dinamic, remarcându-se prin caroseria bi-tone şi jantele din aliaj de 18 inch. Versiunile LBX Elegant şi Relax au exteriorul într-o singură culoare şi jante din aliaj de 18 inch. Există şi un model de top, Original Edition, care include cele mai importante specificaţii, fabricat în doar 2 000 de exemplare pentru primii clienţi din Europa. Acesta are la bază atmosfera LBX Cool, cu caroserie bi-tone şi jante de aliaj negru mat de 18 inch.

La interior, LBX Emotion are tapiţerie din piele sintetică perforată, cu accente roşii şi cusături contrastante pe scaune, consola centrală şi ornamentele uşilor. LBX Cool – modelul cu tematică dinamică – are un interior Ultrasuede şi piele în tonuri de negru/gri închis, cu detalii de cupru şi cusături. Pielea sintetică într-o nuanţă subtilă Forest Brown sau Ammonite Sand este detaliul care scoate în evidenţă interiorul LBX Elegant, în timp ce la LBX Relax a fost aleasă o piele semi-anilină în nuanţe Saddle Tan sau Black cu cusături distinctive Tatami.

Viaţa la bordul Lexus LBX

Designerii Lexus s-au concentrat pe realizarea unui interior simplu şi rafinat care să creeze atmosfera unui model premium. La bază se află trei elemente cheie: o vizibilitate excelentă, senzaţia unui spaţiu interior amplu şi o consolă centrală cu funcţii de ultimă generaţie.

Interiorul Lexus LBX exprimă conceptul japonez Omotenashi, prin care cei care se află în maşină se simt întâmpinaţi aşa cum se cuvine şi confortabil. Detaliile de design au rolul de a anticipa nevoile pasagerilor – de la cele 50 de culori diferite de lumină ambientală şi controlul temperaturii, până la ajustarea scaunelor, de la sistemul multimedia, până la sistemul electronic de deschidere a uşilor E-latch.

Lexus LBX este dotat cu un panou de bord, complet digital, de 7 sau 12,3 inch, în funcţie de specificaţiile modelului. Afişarea datelor se modifică în concordanţă cu importanţa sau modul de conducere selectat şi pot fi personalizate. LBX este echipat cu un sistem multimedia Lexus Link Connect, operabil prin intermediul unui ecran tactil de 9,8 inch, cu protecţie anti-reflexie. Mark Levinson, partenerul audio oficial şi exclusiv Lexus, a realizat un sistem premium opţional pentru noul LBX, cu nu mai puţin de 13 difuzoare poziţionate în mod optim.

Performanţe şi siguranţă marca Lexus LBX

Lexus LBX are un nou sistem de propulsie hybrid de 1.5 litri, extrem de eficient, dar în acelaşi timp adaptat pentru acceleraţia rapidă specifică vehiculelor electrificate. Motorul VVT-iE de 1.5 litri are o eficienţă termică de clasă mondială, realizată cu tehnologii evoluate din Formula 1. Puterea totală a sistemului este de 136 CP DIN / 100 kW, cu un cuplu maxim de 185 Nm, ceea ce permite o acceleraţie de la 0 la 100 km/h în 9,2 secunde pentru modelul cu tracţiune pe faţă şi 9,6 secunde pentru cel cu tracţiune integrală.

Ambiţia Lexus a fost aceea de a oferi experienţa Lexus Driving Signature pe o maşină compactă. La fel ca la toate modelele din portofoliul companiei, în noul Lexus LBX şoferul se simte sigur pe el, confortabil şi în control tot timpul. S-a utilizat în premieră platforma globală pentru maşini mici GA-B, pentru a îmbunătăţi performanţele dinamice. Această platformă îi asigură maşinii un centru de greutate scăzut şi în acelaşi timp o poziţie la volan care seamănă mai mult cu cea dintr-un sedan decât cu cea dintr-un SUV. Lexus LBX este dotat şi cu a treia generaţie Lexus Safety System +. Acesta echipează maşina cu sisteme multiple de detecţie a riscurilor de accident, alertează şoferul şi asigură automat direcţia, frânarea şi controlul forţei de propulsie, dacă este necesar, pentru a ajuta la evitarea sau diminuarea consecinţelor unei coliziuni.

Noul Lexus LBX este disponibil în România cu preţuri începând de la 38 227,56 euro (TVA inclus). Toate detaliile le găsiţi pe site-ul oficial Lexus România.