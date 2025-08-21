Drulă, despre riscul ca pachetul 2 al austerității să nu se adopte: Nu cred că există

Întrebat, joi seara, dacă există riscul ca aceste măsuri fiscale să nu fie adoptate, Drulă a spus că nu crede că acest lucru s-ar putea întâmpla.

„Nu cred că există acest risc. Eu nu sunt un expert în funcționarea coaliției, că nu particip la întâlnirile astea. Nu sunt în zona de guvern în momentul de față, dar din ce-mi dau seama, lucrurile funcționează la nivel de guvern. Adică guvernul are ședințe, se întâlnesc, adoptă hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență”, a spus Drulă, la Euronews.

Deputatul USR afirmă că partidele nu au diferențe mari în ceea ce privește necesitatea reformelor.

„Am văzut chiar că PSD cere cu tărie să fie eliminate privilegiile, ceea ce care noi o susținem absolut. Am văzut că liderii din toate partidele au declarat că înțeleg momentul important în care se află țara. Adică în sensul gravității în care situația fiscală s-a tot discutat în aceste luni și s-a explicat oamenilor ceea ce, într-un fel, li s-a ținut ascuns an de zile. Am văzut că au spus și ei de la PSD că nu sunt la guvernare ca să iasă în două luni, că și-au asumat un moment. Cred că este timpul faptelor și al oamenilor de stat acum. România nu-și permite niciun fel de disensiune, de certuri, tocmai de aceea colegii mei din USR își văd de treabă, cei patru miniștri USR”, a mai spus Drulă.