Bolojan, convins că se poate asuma răspunderea pe pachetul 2 de austeritate: Coaliția funcționează

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi seara, la Antena 1, dacă, în acest moment, funcționează coaliția, în condițiile în care PSD nu participă la ședințele coaliției și condiționează aprobarea Pachetului 2 din legile austerității.

„Coaliția funcționează, cel puțin în plan guvernamental. Guvernul lucrează săptămână de săptămână, adoptă hotărârile, avem o colaborare bună și funcționăm în așa fel încât lucrurile merg înainte. Cu domnul Grindeanu am colaborat bine, cu toți președinții de partide, pentru că eu am întotdeauna căutat să întind punți, nu să construiesc ziduri. Și, într-adevăr, într-o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților nu este foarte ușor să armonizezi toate punctele de vedere divergente, să aduci toate partidele la masă. Dar așa cum am spus, eu cred în responsabilitatea tuturor partidelor politice”, a spus Bolojan.

El crede că dacă și ședințele coaliției ar fi funcționat în această perioadă, cu siguranță anumite decizii ar fi putut fi luate mai repede, pentru că ar fi însemnat și un dialog mai bun între toate forțele.

„Am purtat acest dialog, colaborez cu toți colegii noștri și sunt convins că există condiții bune ca săptămâna viitoare coaliția să-și asume răspunderea pe acest pachet, atât pentru că el este necesar în general pentru societate, dar avem și angajamente economice pe care trebuie să le îndeplinim legat de PNRR, de absorbția de fonduri europene, față de Comisia Europeană. Trebuie să menținem încrederea investitorilor că acest prim pachet de măsuri este unul care a fost absolut necesar. Acest pachet 2 consolidează”, a explicat Bolojan.