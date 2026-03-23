O mare companie aviatică schimbă scaunele avioanelor. Ce efecte importante va produce modificarea

Compania EasyJet a anunțat o modificare importantă privitoare la scaunele din interiorul avioanelor, potrivit Express. Compania low-cost va instala scaune noi pe viitoarea sa flotă de Airbus A320neo și A321neo începând cu 2028. În total, compania aeriană a comandat 237 de aeronave. Acestea vor fi dotate cu scaune economice ultra-ușoare Kestrel de la producătorul britanic Mirus Aircraft Seating.

Scaunele sunt cu peste 20% mai ușoare decât cele utilizate în prezent și cele mai ușoare de pe întreaga piață. Astfel, compania va oferi pasagerilor un spațiu suplimentar pentru picioare.

De asemenea, va rezulta o economie de greutate de până la 500 kg per aeronavă pentru modelele mai mari din flota easyJet. Schimbarea va genera o economie anuală de combustibil de peste 12.936 de tone, echivalentul a peste 40.513 tone de CO2.

Conceput special pentru zboruri pe distanțe scurte și medii, designul ergonomic al scaunului permite pasagerilor să se bucure de un spațiu majorat cu până la cinci centimetri. Structura va spori confortul asigurând o mai bună libertate de mișcare pentru pasageri.

Scaunele Kestrel ar trebuie să reziste mai mut decât cele folosite în prezent. În plus, scaunul este reciclabil în proporție de aproximativ 98%.

EasyJet a anunțat că va fi prima companie aeriană care va adopta noile scaune.