O nouă ramă electrică RE-IR de tip Coradia Stream a fost predată CFR Călători de către ARF

Potrivit ARF, recepția finală a avut loc la Depoul Alstom situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Aceasta este a patra unitate multiplă electrică (EMU) interregională, construită și furnizată de constructorul francez Alstom, în cadrul contractului ce prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR.

„Prin semnarea procesului verbal de recepție pentru punerea în serviciul comercial de transport feroviar de călători, s-a efectuat transferul dreptului de proprietate asupra ramei RE-IR TS04, de la furnizor către beneficiar, respectiv de la Alstom către ARF.(…) De asemenea, tot astăzi ARF a predat spre administrare rama RE-IR TS04 către operatorul de transport feroviar național SNTFC „CFR – Călători” – S.A., ramă ce face parte din lotul celor 12 trenuri atribuite de ARF, în cadrul primului contract de servicii publice licitat din România (CSP-L1) nr. RUIC 61/29.12.2023, aprobat prin HG nr. 1328/28.12.2023”, transmite ARF.

Ulterior, pe măsură ce restul de nouă rame electrice interregionale din acest lot vor intra în proprietatea ARF și vor fi predate către CFR Călători, acestea vor circula pe toate rutele din contract, respectiv: București – Constanța, București – Craiova, București – Ploiești – Brașov – Sighișoara – Alba Iulia – Deva – Arad – Timișoara, București – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Timișoara – Arad, București – Craiova – Târgu Jiu – Deva.