Războiul de la CFR s-a încheiat! Circulaţia trenurilor CFR Călători revine la normal, după un acord privind plata datoriilor

Circulaţia trenurilor operate de CFR Călători a fost reluată, după ce Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA şi operatorul naţional de transport feroviar de călători au ajuns la un acord privind stingerea datoriilor restante, în valoare de aproape 80 de milioane de lei.