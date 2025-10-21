Războiul de la CFR s-a încheiat! Circulaţia trenurilor CFR Călători revine la normal, după un acord privind plata datoriilor

Potrivit unui comunicat transmis de CFR SA, în urma dialogului instituţional dintre conducerile celor două companii, părţile au convenit asupra unui angajament comun care prevede efectuarea plăţilor către CFR SA şi compensarea creanţelor reciproce, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
„Ca urmare a acestor discuţii constructive şi a disponibilităţii manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulaţiei trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfăşoare conform programului obişnuit de circulaţie”, se arată în comunicatul companiei.
CFR SA a mai precizat că va monitoriza îndeaproape respectarea graficului de plată şi va aplica, dacă va fi necesar, măsuri corective pentru evitarea unor situaţii similare în viitor.
Ce trenuri au fost afectate azi
- trenurile R 5431 și R 5432 în relația Bacău – Suceava Nord și retur.
- trenurile R 5539 și R 5540 în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.
- trenurile R 5568 și R 5570 în relația Botoșani – Suceava Nord și retur.
- trenul R 8003 în relația București Obor – Fetești.
- trenul R 8005 în relația București Obor – Constanța.
- trenurile R 5106 și R 5107 în relația Mărășești – Buzău și retur.
- trenurile R 5071 și R 5072 în relația Brazi – Buzău și retur.
- trenul R 3030 în relația Brașov – București Nord.
- trenul R 3029 în relația București Basarab – Brașov.
- trenurile Regio 3115, 3116, 3117 și 3118 în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.
- trenurile R 3126 și R 3129 în relația Gurahonț – Arad și retur.
- trenurile R 3127 și R 3128 în relația Arad – Brad și retur.
- trenurile R 4105 și R 4106 în relația Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur.
- trenurile R 5002 și R 5003 în relația Buzău – București Nord și retur.
- trenurile R 5016 și 5017 în relația Buzău – București Nord și retur.
- trenurile R 4331 și R 4338 în relația Oradea – Halmeu și retur.
- trenul R 4332 în relația Satu Mare – Oradea.
- trenurile Regio 4401, 4402, 4405 și 4406 în relația Satu Mare – Halmeu și retur.
- trenul R 4502 în relația Siculeni – Brașov.
- trenurile R 4533 și R 4536 în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.
- trenurile R 2441 și R 2443 în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.
- trenurile R 2445 și R 2447 în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.
- trenurile R 2560 și R 2561 în relația Mediaș – Sibiu și retur.
- trenul R 2563 în relația Sibiu – Sighișoara.
- trenul R 2564 în relația Beia Hm – Sibiu.
- trenurile R 2567 și R 2568 în relația Sibiu – Sighișoara și retur.