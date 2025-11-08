Prima pagină » Social » Circulație feroviară dată peste cap între Brașov și Vlădeni. Un tren de marfă s-a defectat și a îngreunat circulația a două trenuri de călători

Locomotiva unui tren de marfă s-a defectat pe secţia de circulaţie Brădet – Vlădeni Ardeal. Două trenuri de călători au fost oprite în staţii.
Laurențiu Marinov
08 nov. 2025, 21:24, Social

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, pe secţia de circulaţie Brădet – Vlădeni Ardeal (linie simplă neelectrificată), la kilometrul feroviar 35+700, sâmbătă, începând cu ora 16:10, un tren de marfă aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. a semnalat defectarea locomotivei.

Pentru remedierea situaţiei, la ora 17:17 a fost expediată o locomotivă de ajutor din staţia Braşov Triaj. Din cauza defecţiunii tehnice majore, deplasarea trenului se desfăşoară cu dificultate, cu o viteză de aproximativ 3–5 km/h.

Ca urmare, în prezent, trenul IR 1622 staţionează în staţia Brădet începând cu ora 18:43, iar trenul R 2105 se află în staţia Dumbrăviţa începând cu ora 20:13.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. colaborează cu operatorul de transport feroviar de marfă pentru eliberarea liniei şi reluarea circulaţiei în condiţii normale, în cel mai scurt timp posibil.

