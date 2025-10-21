CFR Călători vine cu explicații după ce zeci de trenuri nu au circulat marți

„Necesitatea asigurării serviciului public a constituit și constituie în continuare o prioritate pentru CFR Călători cu toate că devine din ce în ce mai greu de îndeplinit acest deziderat în condiţiile subfinanţării acute a sistemului și cu atât mai mult atunci când se suprapune peste neplata (sau plata mult întârziată) a facilităților de călătorie acordate de statul român pentru călătoriile cu trenul pentru diferite categorii sociale”, a transmis compania.

Potrivit CFR Călători, deși în 2025 compensația acordată reprezintă doar 80% din cea din 2024, iar costurile legate de circulația trenurilor au crescut semnificativ, compania depune toate demersurile necesare pentru a achita, în limita prevederilor legale, sumele datorate către CFR SA pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice.

În luna octombrie 2025, CFR Călători a primit de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) următoarele sume:

– în data de 15 octombrie, 133 de milioane de lei ce reprezintă compensaţia care a fost utilizată pentru plata salariilor şi a obligaţiilor către Bugetul de Stat, obligaţii care sunt în cuantum de 158 milioane de lei (diferenţa a fost suportată din încasările CFR Călători);

-în data de 21 octombrie a intrat în conturile companiei suma de 105 milioane de lei reprezentând facilităţi. Această sumă va putea fi utilizată de către CFR Călători începând cu data de 22 octombrie 2025, conform unei adrese emise de către Trezoreria Bucureşti, pentru plăți parţiale a datoriilor restante către diverşi furnizori.

Compania precizează că are datorii restante cuprinse, ca vechime, între 30-180 de zile către diferiţi furnizori pentru plata: TUI, energie electrică, motorină, reparații și salubrizare material rulant, etc.

Structura cheltuielilor lunare în sumă de 360 de milioane de lei ale CFR Călători este următoarea: TUI 60.000.000 lei; energie 40.000.000 lei; obligații bugetare ANAF inclusiv eșalonarea 80.000.000 lei; salarii 80.000.000 lei; motorină tracţiune 30.000.000 lei; cheltuieli reparații, salubrizare, pază, etc 45. 000.000 lei; alți furnizori 25.000.000 lei.

„Din datoria restantă reprezentând TUI, compania a efectuat plăți în cuantum de 10 milioane lei din fonduri proprii în perioada 16 – 20.10. 2025, urmând ca o nouă plată în cuantum de 30 de milioane de lei să se efectueze în data de 22 octombrie 2025. O altă sumă urmează a fi compensată pentru prestațiile efectuate de către CFR Călători, către CFR SA”.

Circulația trenurilor operate de CFR Călători a fost reluată, după ce Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA și operatorul național de transport feroviar de călători au ajuns la un acord privind stingerea datoriilor restante, în valoare de aproape 80 de milioane de lei.