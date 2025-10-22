Reducerea de 90% la transportul feroviar pentru studenți, doar de acasă la facultate. Reacția ANOSR

CFR Călători a anunțat luni că circulația anumitor trenuri va fi suspendată temporar, în urma unei decizii a CFR SA care invocă neachitarea la termen a obligațiilor financiare.

„Facilitățile acordate studenților și limitate prin OUG 156/2024 au avut o valoare de 200.156.670 lei în perioada ianuarie – noiembrie 2024 și reprezentau un venit care se dovedește a fi fundamental pentru funcționarea transportului feroviar, dat fiind faptul că nu este primul episod care scoate în evidență problemele legate de incapacitatea de plată a companiei. ANOSR a atras atenția încă din 16 iunie 2025 asupra informațiilor apărute în spațiul public referitoare la efectele negative provocate companiei de stat CFR Călători de măsurile prevăzute de OUG nr. 156/2024, printre care inclusiv limitarea aplicării reducerii de 90% de care dispun studenții pentru transportul intern feroviar”, arată ANOSR.

Studenții au atras atenția cu privire la limitarea dreptului de a călători cu bilete reduse

ANOSR a transmis încă din 29 decembrie 2024 faptul că transportul feroviar reprezenta, pentru studenți, principala modalitate de deplasare la nivel național, în contextul facilităților acordate pe toate rutele.

„Ca urmare a alegerii acestui mijloc de transport, subvențiile alocate de la bugetul de stat contribuiau direct la finanțarea operatorului feroviar. De asemenea, ANOSR a atras atenția asupra riscului major pe care îl implică limitarea acestui drept, acela de a descuraja studenții să mai utilizeze transportul feroviar, afectând implicit sustenabilitatea financiară a companiei CFR Călători. Limitarea accesului la transportul feroviar poate determina izolarea studenților cu resurse financiare reduse și poate afecta participarea lor la viața academică. Studenții aflați în situații socio-economice dificile ajung să fie privați de oportunități de formare și de mobilități academice care i-ar putea dezvolta profesional și personal”, se arată în comunicatul ANOSR de miercuri.

ANOSR, în calitate de reprezentant legitim al tuturor studenților la nivel național, solicită cu celeritate Guvernului României să trateze cu prioritate reintroducerea subvenției pentru transportul studenților, această măsură aducând beneficii atât acestora, prin facilitarea mobilităților, cât și companiei CFR Călători, având în vedere situația financiară actuală.