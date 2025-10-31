Obligațiunile britanice sunt cea mai bună investiție din Europa, spun investitorii japonezi

Nomura Asset Management, una dintre cele mai mari companii japoneze de administrare a activelor, cu portofolii în valoare de peste 646 de miliarde de dolari, cumpără tot mai multe obligațiuni guvernamentale britanice. Numite și „gilts”, acestea sunt titluri prin care statul britanic se împrumută de la investitori, oferindu-le dobândă în schimb.

„În Europa, datoria Regatului Unit este cea mai convingătoare opțiune de investiție”, a declarat vineri Yuji Maeda, director pentru investiții în instrumente cu venit fix al Nomura, într-un interviu pentru Bloomberg. Potrivit acestuia, Banca Angliei „nu se grăbește” să reducă dobânzile, ceea ce menține randamentele acestor obligațiuni la un nivel atractiv.

Câștiguri peste media europeană

În prezent, obligațiunile britanice pe 10 ani oferă un randament de aproximativ 4,4%, mult peste cele japoneze, care plătesc doar în jur de 1,6%, și peste media europeană de circa 3%. Aceasta le face interesante pentru investitorii în căutare de profituri mai bune.

Țările cu economii stabile din zona euro, precum Germania sau Franța, plătesc dobânzi mai mici, între 2,2% și 2,8% pentru aceste titluri. În schimb, statele din Europa de Est oferă randamente semnificativ mai mari: în România au scăzut sub 7%, în Ungaria se situează în jur de 6,8%, iar în Polonia, aproximativ 5,4%. Țări mai stabile economic, precum Lituania, rămân mai aproape de media continentală, cu aproximativ 3,5%.

Ce liniștește investitorii, apasă pe buzunarul britanicilor

Maeda a explicat că situația economică a Marii Britanii „s-a stabilizat”, după turbulențele de pe piețe din toamna anului 2022, când guvernul condus atunci de Liz Truss a propus reduceri masive de taxe, fără acoperire bugetară. Măsurile au dus la o prăbușire a lirei sterline, o creștere bruscă a costurilor de împrumut și la intervenția de urgență a Băncii Angliei.

„Turbulențele de atunci probabil au determinat guvernul să fie mai prudent din punct de vedere fiscal”, a spus el, adăugând că majorările de taxe anunțate pentru bugetul din noiembrie sunt „un semn pozitiv pentru investitori”.

Totuși, pentru cetățenii britanici, aceste măsuri ar însemna o povară mai mare asupra veniturilor și un impact direct asupra costului vieții, mai ales acum, când economia abia începe să se stabilizeze.

Dobânzi mari, economie vulnerabilă

În același timp, scăderea inflației și posibilitatea ca Banca Angliei să reducă dobânzile ar putea face obligațiunile britanice mai valoroase în perioada următoare. Economiștii de la Goldman Sachs estimează că banca centrală ar putea începe să taie dobânda de politică monetară chiar în curând.

Administratorul japonez de fonduri a atras atenția că, pe termen lung, economia britanică se confruntă cu riscuri, legate de deficitul bugetar, impactul Brexitului și presiunile inflaționiste generate de imigrație. Totuși, a spus el, actualele randamente ale obligațiunilor sunt suficient de ridicate acum încât să ofere profituri atractive investitorilor, în următoarele șase până la douăsprezece luni: „Pe termen scurt, ne plac aceste niveluri”.

Situația dificilă a economiei britanice contribuie la aceste randamente mai mari, deoarece statul trebuie să plătească dobânzi mai generoase pentru a atrage finanțare.