OMV Petrom, profit net de 1,6 mld. lei în al treilea trimestru din acest an, în scădere

Pe de altă parte, vânzările companiei în T3/2023 au fost de 10,7 mld. lei faţă de 18,7 mld. lei, anunţă ZF.

La nivelul primelor nouă luni din 2023 compania a avut un profit net de 2,5 mld. lei, faţă de 9,2 mld. lei, şi venituri de 28,5 mld. lei, în scădere de la 44,3 mld. lei, potrivit datelor din raportul trimestrial publicat marţi dimineaţă la Bursa de Valori.

“Rezultatele noastre pentru 1-9/23 reflectă un mediu cu preţuri mult mai scăzute la energie şi o scădere a cererii de gaze şi electricitate, fiind, de asemenea, afectate şi de efectele reviziilor planificate ale rafinăriei noastre Petrobrazi şi centralei electrice Brazi. În T3/23, am avut o performanţă operaţională puternică, cu producţia de hidrocarburi aproape constantă trimestrial şi rate ridicate de utilizare pentru activele noastre din domeniul downstream după reviziile planificate”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.



Comparativ cu rezultatele înregistrate în contextul fără precedent din 2022, venitul nostru net raportat în 1-9/23 este cu Â70% mai scăzut, la 2,5 miliarde lei. În aceeaşi perioadă, investiţiile noastre au fost cu aproape 50% mai mari, la 3,4 miliarde lei, în timp ce contribuţiile la bugetul de stat, inclusiv dividendele de bază, au ajuns la 12,4 miliarde lei. De asemenea, în luna octombrie au fost distribuite statului român dividende speciale de aproape 600 milioane lei, adaugă CEO-ul Petrom.



“Am intrat în faza de dezvoltare pentru proiectul Neptun Deep, în urma avizării de către autoritatea de reglementare a planului de dezvoltare a zăcământului şi a atribuirii de contracte pentru principalele instalaţii offshore. Am avansat cu proiectele noastre de energie regenerabilă şi de infrastructură pentru e-mobilitate. De asemenea, am finalizat cu un an înainte de termen modernizarea reţelei de benzinării cu marca Petrom în cadrul parteneriatului cu Auchan, cu magazine de proximitate acum disponibile în toată ţara pentru clienţii noştri”.



OMV Petrom are o capitalizare bursieră de 34,3 miliarde de lei. În 2023 acţiunile au urcat cu 31% pe o bursă în creştere cu tot cu dividende cu 30%. Petrom şi-a remunerat acţionarii cu două runde de dividende în 2023 – una din profitul pe 2022 şi una specială, din rezerve.

Profitul net excluzând elementele speciale şi de cost curent de achiziţie - care nu include elemente speciale şi nici câştiguri sau pierderi din deţinerea stocurilor din rafinare şi marketing – a fost de 2,1 mld. lei în T3/2023. Analiştii se aşteptau la un rezultat de 2,2 miliarde de lei.

Austriecii de la OMV au 51,15% din companie, statul român 20,7% iar fondurile de pensii private Pilon II circa 14%.