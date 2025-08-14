Romgaz a încheiat primul semestru cu un profit mai mic cu 8,6% față de primele șase luni de anul trecut. Consumul de gaze al românilor a fost în creștere

Profitul net consolidat înregistrat de Grupul Romgaz în semestrul I al anului 2025 a fost de 1,67 miliarde de lei, mai mic cu 8,6%, respectiv cu 157,98 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior, potrivit Raportului consolidat al administratorilor pe semestrul I din 2025, publicat joi pe site-ul Bursei de Valori București.

Grupul Romgaz, cu aproximativ 6.000 de angajați, este format din Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz și filialele Romgaz SA – Depogaz Ploiești SRL și Romgaz Black Sea Limited, cea din urmă deținând cote egale în proiectul exploatării gazelor în perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, alături de OMV Petrom.

Față de trimestrul 2 din 2024, în T2 2025 profitul net este mai mare cu 23,04%, de la 591,9 milioane de lei, la 728,3 milioane de lei.

Potrivit companiei, marjele principalilor indicatori de rentabilitate la S1 2025: rata profitului net consolidat (39,53%), EBIT consolidat (46,19%) și EBITDA consolidat (54,33%) continuă să se mențină la niveluri ridicate (semestrul I 2024: 47,15%; 53,30% și respectiv 60,50%).

La ce capitalizare a ajuns Romgaz

În ceea ce privește profitul net consolidat pe acțiune (EPS), acesta a fost de 0,44 lei.

Potrivit raportului Romgaz, primul semestru al anului 2025 s-a caracterizat printr-o creștere accentuată a prețului acțiunii tranzacționate pe BVB, care a evoluat de la 5,14 lei/acțiune în data de 30 decembrie 2024 la 7,01 lei/acțiune în 30 iunie 2025 (+ 36,38%). Prețul mediu al perioadei a fost 5,98 lei/acțiune, pragul minim de 5,19 lei/acțiune fiind atins în prima zi de tranzacționare a anului, 3 ianuarie 2025, iar valoarea maximă de 7,01 lei/acțiune înregistrându-se în ultimele zile ale semestrului, respectiv 24 și 30 iunie 2025.

În trimestrul 1 din 2025, prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor Romgaz a fost de 5,69 lei, cu tendință generală de creștere de la lună la lună (+5,25% în ianuarie, +9,06% în februarie și +1,69% în martie). Prețul acțiunii a continuat trendul ascendent și în trimestrul 2 2025, când prețul mediu de tranzacționare a fost 6,27 lei.

Oficialii companiei remarcă creșterea accentuată a prețului la sfârșitul lunii mai, când s-a înregistrat un preț cu 14,79% mai mare decât cel de la sfârșitul lunii aprilie 2025. În luna iunie 2025, s-a înregistrat cel mai mare preț mediu al acțiunii, 6,92 lei, cu 15,7% mai mare decât prețul mediu al lunii mai (5,98 lei).

„Deși în această perioadă au existat factori interni care au influențat pozitiv prețul acțiunii (ex. creșterea profitului net anual consolidat cu 14%, începerea forajului pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud și Domino din perimetrul Neptun Deep, aprobarea distribuirii de dividende 2024, creșterea cu 2% a profitului net consolidat în T1 2025 față de T1 2024), dinamica prețului a fost determinată în mod semnificativ de factorii externi, atât de pe plan național (ex. alegerile prezidențiale, rezolvarea situației politice, măsurile ce urmează a fi luate pentru reducerea deficitului bugetar) cât și de pe plan internațional, care au influențat piețele de capital globale (ex. perspectivele de soluționare a conflictului ruso-ucrainean, impunerea de noi taxe vamale de către SUA, noua realitate geopolitică, izbucnirea unui nou conflict militar între Iran și Israel)”, se arată în raportul Romgaz.

Astfel, capitalizarea companiei a crescut constant de la an la an, ajungând, la 30 iunie 2025, la 27,01 miliarde de lei, de la 22,97 miliarde de lei la 30 iunie 2024, respectiv 17,05 miliarde de lei acum doi ani, pe 30 iunie 2023.

Cheltuieli în creștere

Veniturile totale ale Grupului Romgaz au crescut la finalul semestrului 1 din 2025 cu 298,4 milioane lei față de același interval din 2024, respectiv un avans de 7,08%.

Pe ce altă parte, cheltuielile totale au crescut în S1 2025 cu 22,19% (454,99 milioane lei), în principal din cauza majorării cheltuielilor cu impozitele și taxele (+126,9 milioane lei), cheltuielilor cu transportul gazelor naturale și rezervarea de capacitate (+55,0 milioane lei) și a cheltuielilor cu dobânzile și diferențele negative de curs valutar (+106,05 milioane lei).

Consum în creștere, producție în scădere

Consumul de gaze naturale la nivel național a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului anterior de aprox.4%, în primele 6 luni ale anului 2025 ,iar livrările Romgaz au crescut cu 10,5%.

Astfel, cota de piață a Romgaz este de 47,2%, cu 1,9% mai mare decât cota deținută în perioada similară a anului trecut, arată compania.

În ceea ce privește producția de gaze naturale realizată în primele șase luni ale anului 2025, acesta a fost de 2.485,6 mil.mc, ceea ce reprezintă un declin de 0,05% în raport cu producția înregistrată în semestrul I al anului 2024.

Producția de condensat realizată în primul semestru al anului 2025 a cunoscut o creștere de 53% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024.

Producția de energie electrică a Romgaz a fost de 341,47 GWh, fiind cu 109,29 GWh mai mică decât cea realizată în perioada similară a anului 2024 (-24,24%). Evoluția acesteia fiind în strânsă legătură cu cererea de energie, evoluția prețurilor pe piețele concurențiale și activitățile de întreținere și reparație a instalațiilor și echipamentelor centralei, arată raportul Romgaz.

Scăderea producția de gaze naturale înregistrată în S1 2025 a fost influențată de:

efectuarea de lucrări de reparații și intervenții la sondele cu productivitate scăzută sau inactive, în urma cărora s-au reactivat 85 de sonde cu debite importante;

continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze;

implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de gaze naturale;

finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive și conectarea de noi sonde la această infrastructură;

declinul de producție specific activității de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru S1 2025 a fost de 58 TWh, cu aproximativ 4% mai mare decât cel înregistrat în S1 2024, din care cca.15 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferența de 43 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu livrări (pe piața internă) de 27,4 TWh, ceea ce reprezintă 47,2% din consumul național și 63,8% din consumul acoperit cu gaze din producția internă.