(P) Goodroid şi Profluo susţin afacerile româneşti în digitalizarea bazată pe RPA şi Inteligenţă Artificială

Mai mult de trei sferturi dintre companiile româneşti (77%) sunt deficitare la capitolul digitalizare, conform Uniunii Europene, România plasându-se astfel pe ultimul loc la acest capitol, la polul opus faţă de ţări precum Finlanda, Danemarca, Suedia sau Malta. Mai mult, datele Eurostat arată că aproape jumătate dintre întreprinderile mijlocii (47%) şi mici (46%) prezintă un nivel scăzut de digitalizare (conform DII – Digital Intensity Index).

În acest context, Goodroid şi Profluo, două companii cu expertiză în tehnologie, inteligenţă artificială şi digitalizare, anunţă semnarea unui acord care are ca obiectiv sprijinirea firmelor româneşti să parcurgă mai rapid drumul digitalizării. Cele două companii vor oferi împreună soluţii tehnologice avansate care îmbunătăţesc eficienţa afacerilor prin automatizarea proceselor repetitive. Soluţiile de automatizare oferite sunt bazate pe Robotic Process Automation (RPA) şi Inteligenţă Artificială pentru procesarea documentelor.

În cadrul parteneriatului, Goodroid şi Profluo vor promova un pachet comun de soluţii prin reţeaua naţională de reprezentanţi din grupul Goodwill şi vor oferi servicii de implementare complete a soluţiilor Profluo prin echipa experimentată de analişti de business Goodroid. Soluţiile Profluo vor fi integrate în procese automatizate RPA oferite prin Goodroid, dar şi în orice sistem ERP, fără conectori API şi fără modificarea/schimbarea platformei ERP actuale.

"Misiunea noastră este aceea de a pune inteligenţa artificială la muncă repetitivă şi a elibera timpul inteligenţei umane pentru a deveni mai creativi şi mai prosperi", spune Bogdan Năforniţă, fondator şi CEO Profluo.

"Sarcinile repetitive sunt din ce în ce mai costisitoare şi neproductive. Companiile ar trebui să ia în considerare cât mai repede înlocuirea acestora folosind un proces automatizat pentru a câştiga timp şi a aloca resurse umane valoroase către procese mai importante, unde inteligenţa umană, mai creativă, va contribui la funcţionarea mai eficientă a companiei. Automatizarea proceselor va genera totodată viteză şi acurateţe în procesele afacerii, erorile umane vor fi evitate sau eliminate, iar echipele vor fi mai motivate", explică Nagy-Imecs Peter, fondator şi CEO Goodroid.



Potrivit obiectivelor europene detaliate în Digital Compass – the EU’s vision for the decade of the digital transformation – mai mult de 90% dintre IMM-urile din UE ar trebui să atingă cel puţin un nivel de bază de digitalizare până în 2030, şi cel puţin 75% dintre companiile mari să utilizeze servicii de tip cloud, soluţii big data sau bazate pe inteligenţă artificială.

Companiile româneşti au acum oportunitatea, datorită fondurilor disponibile prin PNRR şi Programele Regionale, să investească în digitalizare prin achiziţia de soluţii software sau sisteme integrate care să le sprijine în creşterea competitivităţii la nivel local şi regional, dar şi a eficienţei operaţionale, prin automatizarea proceselor. Acest parteneriat va facilita şi accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la fonduri europene pentru digitalizare, prin servicii de consultanţă oferite de Goodwill Consulting, inclusiv verificare eligibilitate şi calcul punctaj oferit cu titlu gratuit. Despre Goodroid

Goodroid este o companie IT înfiinţată în anul 2020 prin combinarea a 13 ani de experienţă în dezvoltarea IMM-urilor în cadrul grupului Goodwill Consulting cu tehnologii IT inovative de tip Robotic Process Automation by UiPath. Compania oferă servicii de analiză de procese şi automatizare robotizată, promiţând o funcţionare mai rapidă, mai eficientă, mai economică şi mai profitabilă a întreprinderilor, prin eliminarea sarcinilor repetitive şi a proceselor manuale. Goodroid consideră că automatizarea proceselor de afaceri poate contribui la creşterea motivaţiei angajaţilor prin eliminarea sarcinilor repetitive şi prin alocarea timpului şi resurselor pentru sarcini mai importante şi mai creative. Astfel, companiile pot economisi timp şi resurse, evită şi elimină erorile umane şi îşi pot îmbunătăţi funcţionarea generală prin utilizarea proceselor automatizate.

Despre Profluo

Profluo este un start-up care a dezvoltat o serie de tehnologii bazate pe machine learning pentru citirea şi interpretarea completă din punct de vedere contabil a documentelor financiare (facturi, bonuri fiscale) ale companiilor cu volume semnificative de documente. Profluo a fost câştigătorul acceleratorului InnovX şi a unui premiu special din partea UiPath. Profluo a ridicat o rundă seed de finanţare din partea fondului Early Game Ventures, pentru scalarea semnificativă a tehnologiilor sale de procesare inteligentă de documente.