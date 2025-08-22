OpenAI intră pe piața din India și deschide primul birou în New Delhi

OpenAI, susținută de Microsoft, a fost deja înființată ca entitate juridică în India și a început procesul de recrutare a unei echipe locale, a anunțat compania într-un comunicat transmis vineri.

India este o piață esențială pentru ChatGPT, unde săptămâna aceasta a lansat cel mai ieftin abonament lunar de până acum, la prețul de 4,60 dolari, vizând aproape un miliard de utilizatori de internet din cea mai populată țară a lumii.

OpenAI se confruntă însă cu provocări legale în India. Mai multe publicații și edituri acuză compania că le-a folosit conținutul fără permisiune pentru a antrena ChatGPT. Compania a respins aceste acuzații.

„Deschiderea primului nostru birou și formarea unei echipe locale reprezintă un prim pas important în angajamentul nostru de a face inteligența artificială avansată mai accesibilă la nivel național și de a construi AI pentru India și împreună cu India”, a declarat Sam Altman, directorul general al OpenAI, în comunicat.

Compania are parte de o concurență puternică în India, din partea rivalilor precum Gemini al Google și startup-ul AI Perplexity, ambele având oferte prin care planurile avansate sunt puse gratuit la dispoziția multor utilizatori din piață.

India are cea mai mare populație de utilizatori studenți care folosesc ChatGPT, iar numărul celor activi săptămânal a crescut de patru ori în ultimul an, a arătat OpenAI în noile date de piață prezentate vineri.