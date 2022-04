(P) Un business integral online îşi dezvăluie o parte din trucurile pe care le foloseşte pentru a menţine preţurile mici

Business-ul online a crescut semnificativ în România, mai ales începând cu anul 2020, când piaţă offline s-a contractat destul de puternic drept urmare a izbucnirii pandemiei Covid-19.

În urmă cu trei ani, intuind mutarea intenţiei de cumpărare dinspre magazinele clasice înspre cele online, compania Atlantic Logistic Concept a demarat un proiect ambiţios- un magazin online dedicat corpurilor de iluminat moderne şi obiectelor sanitare de prima necesitate. Astfel a apărut pe piaţa online shop-ul www.alessandrodesign.ro , un magazin online care iniţial găzduia aproximativ 300 de repere, toate făcând parte din gama corpurilor de iluminat cu led. La această gamă s-au alăturat curând alte câteva sute de obiecte sanitare, de la baterii de baie şi bucătărie, până la coloane de duş sau baterii cu robinet electric pentru încălzirea apei instant.

În prezent, shopul www.alessandrodesign.ro găzduieşte peste 4000 de articole din 5 game distincte, de la Lifestyle la Baterii Sanitare şi de la Corpuri de Iluminat la Jucării educative pentru cei mici.

Însă o asemenea creştere ridică o mulţime de probleme logistice, de la suplimentarea capacităţii depozitelor şi organizarea fluxului de livrare a comenzilor, până la dezvoltarea susţinută a automatizarilor în site.

Pentru a răspunde acestor provocări, multe companii preferă soluţia cea mai rapidă şi facilă - mărirea preţurilor produselor comercializate, astfel încât să încorporeze creşterile cu cheltuielile logistice. Din păcate, această măsură nu favorizează deloc clientul.

Alessandro Design a pus încă din primul moment clientul în centrul businessului.

Orientarea către client ne-a forţat mereu să găsim soluţii care să nu implice o creştere accelerată a preţurilor - spune Shi Kanghu, Director IT Atlantic Logistic Concept.

Una din primele soluţii aplicate a fost automatizarea majorităţii proceselor lanţului invizibil ce face ca o comandă plasată pe site azi să poată ajunge mâine la client.

Departamentul IT a fost o prioritate strategică, astfel că foarte repede Alessandro Design a început să dezvolte propria aplicaţie ERP (Enterprise Resource Planning).

Preţurile rămân jos şi în condiţii de inflaţie accentuată

În ceea ce priveşte inflaţia ce se acutizează la nivel global, shop-urile online încep şi ele să resimtă presiunea scumpirii materiilor prime şi implicit nevoia de a mari preţurile mărfurilor comercializate.

Alessandrodesign.ro îşi poate permite, încă, să ţină preţurile sub control şi asta mulţumită procesului permanent de eficientizare a întregii activităţi, de la achiziţie la vânzare.

Shi Kanghu, Director IT: Investim în oameni, dar şi în soluţii moderne IT, în egală măsură. Pentru că am înţeles că nu putem automatiza totul, dar avem nevoie de rapiditatea şi precizia oferite de Inteligenţa Artificială. În acest sens, putem spune că am reuşit să creăm un mix optim între aceste două resurse fundamentale pe care ne dezvoltăm continuu businessul. Iar scopul nostru final, pe lângă profitul urmărit de orice business, este mulţumirea clienţilor noştri.

În prezent, shopul online Alessandrodesign.ro livrează cu rapiditate peste 5000 de comenzi lunar, oriunde pe teritoriul României.