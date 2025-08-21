Ciprian Șerban: Aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026

Aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026, a anunțat joi ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, care a trecut în revistă mai multe decizii cu privire la infrastructură luate joi de Guvern.

Potrivit ministrului, Guvernul a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Transporturilor, mai multe decizii care dezvoltă infrastructura, prevăd măsuri care fac drumurile mai sigure sau soluții concrete pentru modernizarea transporturilor în toată țara.

Astfel, Proiectul pentru drumul de legătură la DN 71, pe traseul Pucioasa–Fieni, intră într-o nouă etapă – prin declanșarea procedurilor de expropriere.

De asemenea, prin decizia privind deschiderea punctului de frontieră pe Aeroportul Tuzla, se creează premisele pentru extinderea operațiunilor aeriene internaționale în sud-estul țării, în sprijinul unor obiective economice strategice, transmite ministrul Transporturilor.

„Modificările aduse regimului drumurilor răspund atât cerințelor aderării la Spațiul Schengen terestru, cât și a nevoii de protejare a infrastructurii rutiere prin controale modernizate, sancțiuni mai ferme și reguli clare pentru transporturile agabaritice. Pentru a menține coerența cu termenele asumate prin PNRR, aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026, în paralel cu implementarea sistemului electronic de taxare”, a scris pe Facebook Ciprian Șerban.