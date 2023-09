Cele mai căutate domenii de generaţia Z: peste 60% dintre tineri vor să studieze business

Independenţi, pragmatici, la curent cu noile tehnologii, tinerii din generaţia Z sunt decişi să îşi trăiască viaţa şi să îşi construiască parcursul educaţional şi profesional conform propriului set de valori.

Anual, la IUF- The International University Fair participă peste 20.000 de elevi şi studenţi. Datele ultimelor ediţii ne arată că tinerii din România sunt din ce în ce mai interesaţi de domenii de studiu care să le ofere cunoştinţe şi abilităţi relevante pentru viitor, precum şi să le permită să se adapteze rapid la schimbările din societate şi piaţa muncii.

89% dintre elevii şi studenţii români sunt interesaţi să studieze domeniul preferat în străinătate

Generaţia Z se remarcă prin diversitatea intereselor academice. Tinerii din această generaţie sunt atraşi de o gamă largă de domenii, cu un interes deosebit pentru business (61%), inginerie (53%), ştiinţe sociale (54%) şi informatică (52%). Manifestă curiozitate şi pentru ştiinţele umaniste, drept, medicină şi multe altele. Această diversitate reflectă dorinţa lor de a explora şi de a juca un rol activ în societate şi în lumea profesională.

Viitorii studenţi şi masteranzi caută un mediu universitar în care inovaţia, etica şi distracţia fac echipă. Preferă să exploreze, de aceea opţiunile lor sunt deschise şi nu se limitează la o singură alegere. În timp ce 11% dintre ei ştiu sigur că vor să rămână la studii în România, 89% încă îşi evaluează posibilităţile şi iau în considerare atât studiul în ţară, cât şi în străinătate. Peste 50% ar alege ca destinaţie Olanda, fiind urmată îndeaproape de Danemarca, Germania, Elveţia, Finalanda, Franţa, Italia, Belgia.

IUF - The International University Fair oferă generaţiei Z ocazia să exploreze toate domeniile de interes de la universităţi din ţară şi străinătate

Pe 30 septembrie şi 1 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti, are loc o nouă ediţie IUF-The International University Fair, cel mai important eveniment educaţional din Sud-Estul Europei, unde elevii şi studenţiii pot afla informaţii despre peste 5.000 de programe de studiu de la reprezentanţii universităţilor şi instituţiilor educaţionale din 12 ţări (Danemarca, Belgia, Italia, Austria, Irlanda, Elveţia, Grecia, România, Olanda, Franţa, Germania şi Finlanda).

Pe lângă discuţiile cu reprezentanţii universităţilor, vizitatorii pot participa şi la YouForum, prima conferinţă care pune accent pe dezvoltarea personală şi profesională, pe oportunităţile de carieră, dar şi pe mecanismele prin care tinerii îşi pot forma o reţea socială puternică.

Conferinţa YouForum aduce generaţia Z faţă în faţă cu peste 35 de invitaţi printre care şi: Dragoş Petrescu (Preşedinte City Grill Restaurants), Selly (Antreprenor, producător de filme şi creator de conţinut), Ana Petcu (Artist), George Moroianu (Fondator Flip.ro), Maria Carusi (Psiholog clinician).

Elevii şi studenţii îşi vor dezvolta abilităţile pentru domeniile lor de interes la sesiuni de discuţii şi ateliere practice despre antreprenoriat, public speaking, gestionarea emoţiilor, alegerea programului de studii, crearea conţinutului viral pe social media. În plus, vor putea participa şi la prezentările susţinute de Griffith College despre programele lor de creaţie sau la cele susţinute de ACT - The American College of Thessaloniki, EA - The Entrepreneurship Academy şi University of Twente despre modelul lor educaţional.

Înscrierile sunt deschise pe site-ul evenimentului. IUF – The International University Fair va avea loc în 3 oraşe - Bucureşti (30 septembrie - 1 octombrie), Iaşi (3 octombrie), Cluj (5 octombrie)