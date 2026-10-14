Petrolul se scumpește din nou. Conflictul din Arabia Saudită și exporturile Rusiei influențează piețele

Cotațiile petrolului au urcat miercuri, în timp ce investitorii au evaluat riscurile pentru aprovizionare generate de confruntările dintre rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, și Arabia Saudită, dar și perspectiva unor livrări suplimentare de motorină din Rusia, relatează Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 89 de cenți, respectiv 0,8%, până la 106,58 dolari pe baril, la ora 00:30 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 80 de cenți, echivalentul a 0,9%, până la 94,94 dolari pe baril.

Marți, Brent înregistrase o scădere de 0,9%, în timp ce WTI crescuse cu 0,4%.

Atacurile asupra Arabiei Saudite alimentează temerile privind aprovizionarea

„Îngrijorările privind aprovizionarea, generate de conflictul dintre rebelii houthi și Arabia Saudită, determină creșterea prețurilor”, a declarat Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef la Nissan Securities Investment, o divizie a Nissan Securities.

Totuși, acesta consideră că perspectiva majorării exporturilor rusești de motorină ar putea limita fluctuațiile puternice ale prețurilor.

„Așteptările că exporturile suplimentare de motorină din Rusia vor reduce presiunea asupra pieței ar putea limita mișcările bruște ale prețurilor în ambele direcții”, a explicat Kikukawa.

Analistul estimează că petrolul WTI se va tranzacționa între 90 și 100 de dolari pe baril.

Rebelii houthi au atacat o clădire a companiei Saudi Aramco

Rebelii houthi au atacat o clădire administrativă aparținând companiei petroliere de stat Saudi Aramco, în orașul Dhahran. Atacul a provocat un incendiu de proporții reduse, a anunțat miercuri Ministerul Energiei din Arabia Saudită.

În ultima săptămână, gruparea a lansat rachete balistice și drone asupra Arabiei Saudite, ca represalii pentru sprijinul acordat de regat forțelor guvernamentale din Yemen.

Aeroportul internațional din Riad a fost lovit de patru ori, iar un atac produs sâmbătă s-a soldat cu 13 morți.

Rusia și Iranul influențează evoluția pieței petrolului

Luna trecută, Arabia Saudită și-a majorat producția de petrol, în pofida perturbărilor transporturilor generate de războiul dintre Statele Unite și Iran.

Această decizie a contribuit la o creștere semnificativă a producției OPEC+, alianța dintre Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și partenerii săi, inclusiv Rusia, potrivit informațiilor prezentate marți de OPEC.

Între timp, Iranul a început să folosească noi tactici pentru a ataca navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a menține prețurile petrolului ridicate și de a influența alegerile legislative din Statele Unite, au declarat pentru Reuters doi înalți oficiali iranieni.

Moscova respinge legătura dintre exporturile de motorină și negocierile de pace

Guvernul rus a declarat marți că nu vede nicio legătură directă între negocierile de pace cu Ucraina și acordul privind exporturile de motorină către Statele Unite.

Declarația a venit după ce Reuters a relatat că emisarii americani le-au transmis vineri oficialilor ucraineni că acordul privind motorina face parte dintr-o încercare de a readuce Rusia la masa negocierilor pentru încheierea unui acord de pace.