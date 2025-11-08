Pfizer câștigă licitația de 10 miliarde de dolari pentru Metsera, în timp ce Novo se retrage

Producătorul de medicamente împotriva obezității Metsera a anunțat vineri că a acceptat oferta de achiziție în valoare de 10 miliarde de dolari a companiei Pfizer, punând capăt unei lupte acerbe între gigantul farmaceutic din New York și rivalul său danez Novo Nordisk.

Pfizer părea să fi încheiat achiziția în septembrie, înainte ca Novo să intervină cu o ofertă nesolicitată, declanșând o luptă strategică pentru un activ râvnit pe piața în creștere a produselor pentru slăbit. Pfizer încearcă să pătrundă pe această piață pentru a depăși eșecurile interne din trecut în dezvoltarea medicamentelor pentru slăbit.

Pfizer va plăti 86,25 dolari pe acțiune în numerar, o primă de 3,69% față de închiderea de vineri a Metsera, a declarat Metsera într-un comunicat.

Oferta include 65,60 dolari pe acțiune în numerar și un drept de valoare contingent care dă dreptul deținătorilor la plăți suplimentare de până la 20,65 dolari pe acțiune în numerar.

Sâmbătă, Novo Nordisk a declarat că nu va face o ofertă mai mare pentru achiziționarea Metsera, potrivit Reuters.

„În urma unui proces competitiv și după o analiză atentă, Novo Nordisk nu va mări oferta pentru achiziționarea Metsera”, a declarat producătorul danez de medicamente într-un comunicat.

Jocul escaladat al fuziunilor și achizițiilor a determinat creșterea acțiunilor Metsera în ultima săptămână. De la momentul în care Novo a intervenit cu oferta sa până la închiderea de vineri, acțiunile Metsera au câștigat aproape 60%, ducând valoarea sa de piață la 8,75 miliarde de dolari.

Metsera a spus că propunerea Novo prezenta „riscuri juridice și de reglementare inacceptabil de mari” în comparație cu fuziunea propusă cu Pfizer, citând o solicitare din partea Comisiei Federale pentru Comerț din SUA de a discuta riscurile unei tranzacții cu Novo. Autoritatea de reglementare a trimis o scrisoare către Novo și Metsera, afirmând că tranzacția propusă de acestea risca să încalce legile antitrust din SUA.

Pfizer a transmis că este mulțumită de faptul că a ajuns la un acord revizuit cu Metsera și se așteaptă să finalizeze fuziunea la scurt timp după adunarea acționarilor Metsera din 13 noiembrie.

Războiul ofertelor dintre Pfizer și Novo a dus prețul de la oferta de 7,3 miliarde de dolari a Pfizer din septembrie la nivelul actual.