Piața cripto a pierdut 1,7% în august, dar altcoin-urile și DeFi au adus câștiguri importante

Luna august a adus o ușoară corecție pentru piața cripto, cu o scădere de 1,7% a capitalizării totale, influențată de date economice din SUA peste așteptări, care au pus presiune pe Bitcoin și Ethereum.

Dominanța Bitcoin s-a redus la 57,3%, în timp ce Ethereum a urcat la 14,2%, semn al unei rotații către altcoin-uri, potrivit analizei Binance.

În ciuda reculului general, unele criptomonede au bifat performanțe spectaculoase.

Chainlink a crescut cu 35,9%, impulsionat de utilizarea tehnologiei sale de către guvernul SUA și de parteneriatul cu grupul japonez SBI.

Ethereum a câștigat 18,6%, susținut de fluxuri record în ETF-uri și de achiziții corporative, iar Solana a urcat cu 15,5% datorită actualizării Alpenglow.

Pe piața stablecoin-urilor, USDe, lansat de Ethena, a urcat cu peste 43% într-o singură lună, ajungând la o ofertă de 12,2 miliarde de dolari și la o cotă de peste 4% din piață.

Este activul care a depășit cel mai rapid pragul de 10 miliarde de dolari, în doar 536 de zile.

Sectorul DeFi a continuat să atragă capital, cu o creștere de 72% a valorii totale blocate (TVL) în 2025. Aave domină încă piața, dar Maple și Euler câștigă teren.

În august, platformele DeFi au răscumpărat tokenuri în valoare de 166 milioane de dolari, o strategie folosită tot mai des pentru a sprijini prețurile și a transmite încredere investitorilor.