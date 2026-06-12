Piața imobiliară prinde aripi în 2026. Numărul locuințelor finalizate a crescut în primele trei luni ale anului

Creșterea este susținută în principal de investițiile private și de dezvoltările rezidențiale din marile centre urbane.

Aproape 12.000 de locuințe finalizate în primele trei luni din 2026

Conform statisticilor oficiale, în perioada ianuarie-martie 2026 au fost finalizate 11.876 de locuințe la nivel național, în creștere cu 8,3% față de trimestrul I al anului trecut.

Datele arată că dezvoltatorii imobiliari și investitorii privați au accelerat ritmul construcțiilor, pe fondul unei cereri ridicate pentru locuințe noi și al proiectelor rezidențiale aflate în derulare.

Mediul urban domină piața rezidențială

Cele mai multe locuințe finalizate au fost construite în mediul urban, care a concentrat 52,6% din totalul locuințelor date în folosință în primele trei luni ale anului.

Tendința confirmă interesul tot mai mare pentru dezvoltările rezidențiale din orașele mari și din zonele metropolitane, unde cererea pentru apartamente și case noi rămâne ridicată.

Investițiile private trag piața în sus

Unul dintre cele mai importante semnale pentru sectorul imobiliar este creșterea numărului de locuințe construite din fonduri private.

Potrivit INS, numărul locuințelor finalizate prin finanțare privată a crescut cu 1.135 de unități față de primul trimestru din 2025.

În schimb, construcțiile realizate din fonduri publice au înregistrat un recul, fiind finalizate cu 221 de locuințe mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Regiunile care au înregistrat cele mai mari creșteri

La nivel regional, cele mai spectaculoase evoluții au fost consemnate în vestul țării.

Creșterile numărului de locuințe finalizate au fost următoarele:

Regiunea Vest: +749 locuințe;

Regiunea Nord-Vest: +271 locuințe;

Regiunea Nord-Est: +147 locuințe;

Regiunea Sud-Muntenia: +31 locuințe;

București-Ilfov: +17 locuințe.

Aceste cifre indică o dezvoltare accelerată a pieței rezidențiale în mai multe zone ale țării, în special în regiunile cu investiții puternice și centre economice importante.

Unde au scăzut construcțiile de locuințe

Nu toate regiunile au avut însă o evoluție pozitivă.

INS a raportat scăderi ale numărului de locuințe finalizate în:

Sud-Vest Oltenia: -177 locuințe;

Sud-Est: -119 locuințe;

Centru: -5 locuințe.

Aceste diminuări au fost însă compensate de avansul semnificativ din celelalte regiuni.