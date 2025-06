„Piele de dragon sau piele de cameleon”: Irina Pencea, despre evoluția eMAG și ce ar face dacă ar construi compania de la zero 

Într-un context global volatil, marcat de pandemie și conflicte regionale, Irina Pencea, general manager al eMAG, spune că investițiile în tehnologie și infrastructură au fost cheia rezistenței. Mai mult, întrebată dacă consideră că toate evenimentele imprevizibile din ultimii ani au ajutat retailul online să devină la fel de invincibil ca „o piele de dragon”, ea a afirmat că, mai degrabă, ar descrie e-commerce-ul ca un cameleon.

„Am trecut și prin pandemie, am trecut și prin impactul războiului care a început în Ucraina, am trecut prin foarte multe situații care nu țin de noi, însă reziliența este foarte mare, mai mare decât în comerțul offline. Cred că este și datorită investițiilor, pe de-o parte, și pe de alta, datorită tehnologiei. (…) Da, piele de dragon sau piele de cameleon, mai degrabă. Pentru mine e-commerce-ul este un cameleon, pentru că are capacitatea de a se adapta mult mai ușor, atât în contextul economic, social, dar și în privința clientului”, a declarat reprezentanta eMAG.

Cum ar arăta eMAG dacă ar fi construit de la zero în 2025

Întrebată cum ar arăta eMAG dacă ar fi construit de la zero, azi, Irina Pencea spune că ritmul ar fi cu totul altul: „Astăzi, cu AI, poți construi tool-uri și funcționalități pentru client mult mai rapid. Zona de tehnologie ar avansa accelerat. Dar infrastructura logistică tot ar avea nevoie de timp și investiții, nu o poți construi peste noapte. În prezent, compania beneficiază de un know-how acumulat în timp, dar și de investiții în logistică și livrare last-mile, greu de replicat instantaneu”, a adăugat ea.

eMAG are o amprentă greu de egalat, spune Irina Pencea: „Ajungem în localități foarte mici, chiar și în sate cu 40 de locuitori, unde nu există alte soluții pentru cumpărături. Avem o bază mare de clienți recurenți, care au încredere în noi și folosesc serviciile în mod constant.”

Pariul cel mai mare: Black Friday și Superpreț

În altă ordine de idei, reprezentanta eMAG spune că Black Friday rămâne un test anual pentru întreaga echipă: „În fiecare an ne autodepășim. Anul trecut am avut un record, chiar peste așteptările noastre.” În paralel, soluțiile de preț și eticheta „Superpreț” au fost zone strategice care au crescut semnificativ în acoperire.

„Anul trecut am avut un record. Și a fost mult mai mult decât ne așteptam noi. Ne-a surprins? Da, chiar ne-a surprins și pe noi. Deci, din perspectiva asta, e un pariu pe care trebuie să-l ținem constant. Altfel, a fost important să vedem cum putem face soluțiile de plată accesibile clienților. Și asta este ceva la care am lucrat foarte mult. Cum putem da soluții de pricing, adică prețul care să fie cât mai accesibil pentru clienți prin campanie. Soluții de preț, de identificarea prețurilor mici, cum este eticheta Superpreț, care pentru noi a fost importantă, a avut o creștere a acoperirii anul trecut destul de mare, și alte astfel de soluții”, a afirmat reprezentata eMAG.

Întrebată dacă a existat o decizie pe care ar vrea să o șteargă, Irina a răspuns hotărât că nu are vreun regret major. „Important este să învățăm din fiecare decizie, chiar dacă nu aduce rezultatul dorit”, a conchis aceasta.