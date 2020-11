Poveşti de succes în pandemie. Ioana Grama a mizat pe hainele de casă şi a avut de câştigat

Pentru antreprenorii inspiraţi, pandemia nu este o piedică de dezvoltare. Din contră, statul în casă le-a dat idei. După ce vânzările de pijamale au crescut cu până la 143% anul acesta, influencerul Ioana Grama a profitat de situaţie şi şi-a îndeplinit un vis pentru care a investit peste 20.000 de euro. La doar două luni de când şi-a deschis afacerea cu haine de casă şi pijamale, a livrat sute de pachete atât în ţară cât şi în străinătate şi a reuşit deja să îşi acopere jumătate din investiţie.

„Uite, chiar acum fac un colet. Încep cu parfumarea hârtiei de mătase care este un aspect foarte important. Coletele pleacă peste tot în ţară, dar şi în străinătate, pentru românii de acolo. Un Thank you card, şi aşa arată coletul”, spune Ioana Grama, antreprenor.

„Pandemia a fost momentul în care am avut mai mult timp să gândesc şi să îmi pun toate ideile pe o hârtie şi am zis să încerc. Vând haine de casă. Eu fiind obsedată de tot ce înseamnă haine de casă, pijamale, treninguri, mi s-a părut o idee foarte bună, mai ales că toată lumea stă în casă în perioada asta. Mă ajută foarte mult felul în care promovez. Din toate comenzile pe care le-am avut în momentul de faţă - am dat drumul de două luni - am avut trei retururi. De exemplu, treningul de pe mine costă 360 de lei. Pijamalele au fost puţin mai scumpe pentru că materialele din care sunt făcute sunt puţin mai scumpe. Nu mi-am făcut un buget anume. Am avut banii pe care îi câştig eu din campanii online şi am investit până acum peste 20.000 de euro”, povesteşte ea.