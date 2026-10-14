Premieră pe Autostrada Sibiu–Pitești. Tunelul cu peste 2.500 de senzori intră în teste înainte de deschidere

Verificările fac parte din pregătirile pentru deschiderea circulației pe această secțiune a Autostrăzii A1. Potrivit informațiilor prezentate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), sunt testate instalațiile și echipamentele care vor asigura funcționarea în siguranță a infrastructurii.

Tunelul Curtea de Argeș, echipat cu sisteme inteligente

Tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de aproximativ 1,35 kilometri, este primul tunel forat construit pe o autostradă din România. Acesta este echipat cu peste 2.500 de senzori și puncte de monitorizare, precum și cu camere video inteligente.

Sistemele permit supravegherea tunelului și identificarea unor situații care pot pune în pericol siguranța circulației. Camerele inteligente pot detecta obiecte aflate pe carosabil și pot declanșa măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi sau a întregii galerii, în funcție de situație.

Testarea și reglarea echipamentelor reprezintă o etapă importantă înainte de punerea în circulație a tronsonului.

Imaginile postate de CNAIR pe pagina de Facebook sunt spectaculoase.

Când ar putea fi deschisă circulația

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș are o lungime de 9,86 kilometri și este construită de compania austriacă PORR. Valoarea contractului este de aproximativ 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027.

Deschiderea circulației depinde de testarea sistemelor de siguranță ale tunelului și de etapele de recepție. Termenul contractual este februarie 2027, însă autoritățile au indicat posibilitatea deschiderii înainte de acest termen.

După deschiderea Secțiunii 4, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești, un proiect important pentru conectarea Transilvaniei cu sudul țării.