Prețul ouălor la poarta fermei a crescut cu 21% anul acesta în Uniunea Europeană

Mai exact, prețul mediu la poarta fermei pentru ouăle de clasa M și L în UE a fost de 2,87 euro/kg în săptămâna 45 a acestui an (3-9 noiembrie), peste prețul mediu de 2,59 euro/kg pentru ouăle de clasa A din Statele Unite sau prețul mediu din Brazilia (1,25 euro/kg) sau din India (0,92 euro/kg), notează EFE.

Producția comunitară de ouă – care include atât cele destinate consumului, cât și cele pentru incubație – a ajuns la 6,66 milioane de tone în 2024, din care 962.000 de tone corespund fermelor avicole spaniole, a treia ca volum pe teritoriul UE, depășită doar de cea franceză (1 milion de tone) și cea germană (970.000 de tone).

Comparația efectuată de Comisia Europeană în cel mai recent panel privind ouăle confirmă faptul că Spania este a patra țară ca număr de găini ouătoare (47,85 milioane de capete, cu date din 2023), o cifră depășită doar de Franța (58,4 milioane), Germania (58,3 milioane) și Polonia (52,8 milioane).

În total, UE are un efectiv de 391,41 de găini ouătoare.

Exporturile de ouă ale UE către țări terțe

Exporturile de ouă ale UE către țări terțe au depășit 218.675 de tone între ianuarie și iulie 2025, reprezentând o creștere de 2,8% față de primele șapte luni ale anului 2024; principalele destinații au fost Regatul Unit (90.050 de tone), Japonia (35.042 de tone), Elveția (27.881 de tone) și Israel (7.821 de tone).

Pe de altă parte, importurile de ouă ale statelor membre ale UE (99.589 de tone între ianuarie și iulie) au provenit în principal din Ucraina, care în această perioadă și-a majorat livrările cu 69,9%, până la 71.093 de tone, față de primele șapte luni ale anului 2024.