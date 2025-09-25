Prima întâlnire a Comitetului pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați

Potrivit unui comunicat al Guvernului, membrii Comitetului au analizat situația economico-financiară și juridică a celor două societăți, din perspectiva obligațiilor financiare și a procedurilor judiciare aflate în derulare, precum și din punct de vedere social.

Un punct important al reuniunii l-a constituit analiza posibilelor soluții pentru protejarea intereselor statului la cele două societăți, pentru continuarea activității de producție de către cele două firme, precum și pentru atragerea potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

Guvernul anunță că monitorizează cu atenție situația de pe platforma Combinatului Siderurgic Liberty Galați, precum și impactul economic, în raport cu protejarea intereselor statului român.