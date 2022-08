Prima navă ucraineană cu cereale a ajuns în Turcia. Polarnet a transportat peste 12.000 de tone

Este prima barcă care a ajuns la destinaţia finală dintre cele care au plecat săptămâna trecută pentru a exporta cereale din Ucraina, ca parte a acordului dintre Ankara, Moscova, Kiev şi ONU.

„Un mesaj de speranţă pentru fiecare familie din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia: Ucraina nu vă abandonează. Fundamental pentru păstrarea securităţii alimentare globale”.

Este comentariul pe Twitter al ministrului de externe ucrainean Dmytro Kuleba.

First vessel with Ukrainian grain has reached customers in Türkiye. This sends a message of hope to every family in the Middle East, Africa, and Asia: Ukraine won’t abandon you. If Russia sticks to its obligations, the “grain corridor” will keep maintaining global food security. pic.twitter.com/rsSRrsVSUa