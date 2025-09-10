Producătorul Ozempic, Novo Nordisk, dă afară 9.000 de oameni, dintre care 5.000 doar în Danemarca, țara de origine

Producătorul danez de medicamente, Novo Nordisk, se confruntă cu o concurență puternică din partea Eli Lilly pe piața medicamentelor împotriva obezității și a diabetului.

Producătorul Ozempic, Novo Nordisk, are în plan să disponibilizeze 9.000 de angajați, dintre care 5.000 din unitățile din Danemarca, a anunțat compania astăzi.

Firma are aproximativ 78.400 de angajați la nivel mondial.

Concedierile anunțate reprezintă 11,5% din forța de muncă.

Una dintre primele măsuri ale noului manager al Novo Nordisk

„Este întotdeauna dificil să îți vezi colegii talentați și valoroși plecând, dar suntem convinși că aceasta este decizia corectă pentru succesul pe termen lung al Novo Nordisk”, a declarat directorul general Mike Doustdar.

„Prin realocarea resurselor acum, vom putea prioritiza investițiile pentru a impulsiona creșterea sustenabilă și inovația viitoare pentru milioane de pacienți cu boli cronice la nivel global, în special în diabet și obezitate”, a mai spus acesta.

Aceste concedieri sunt una dintre primele cele mai de impact măsuri pe care le ia Doustdar în calitate de manager al Novo Nordisk. Acesta l-a înlocuit pe Lars Fruergaard Jørgensen la începutul acestui an. Jørgensen, care a condus producătorul danez de medicamente timp de opt ani, a transformat Novo în cea mai valoroasă companie din Europa în timpul mandatului său.

Prețul acțiunilor Novo Nordisk au scăzut, pe fondul competiției tot mai acerbe pe piața medicamentelor contra obezității

Dar compania a văzut cum prețul acțiunilor sale a scăzut în ultimul an, pe fondul competiției tot mai mari pe piața medicamentelor pentru pierderea în greutate din partea Mounjaro (Eli Lilly), dar și al rezultatelor dezamăgitoare din studiile pentru tratamentele sale de nouă generație.

„Piețele noastre evoluează, în special în zona obezității, care a devenit mai competitivă și orientată spre consumator. Compania noastră trebuie să evolueze, de asemenea”, a spus Doustdar.

Compania a precizat că disponibilizările vor implica un cost unic de 8 miliarde de coroane daneze (1,07 miliarde de euro).

Acum se așteaptă la o creștere a profitului operațional anual de 4% până la 10%, față de 10% până la 16%, cât estimase în august.