Profitul AstraZeneca creşte ca urmare a vânzărilor de medicamente împotriva cancerului

Vânzările din principala divizie a AstraZeneca, oncologia, au crescut cu 19% la curs valutar constant până la 5,33 miliarde de dolari şi au reprezentat 41% din total, în timp ce diviziile de boli rare şi boli cardiace şi renale au înregistrat, de asemenea, creşteri de două cifre.

Acţiunile au scăzut cu 2,7% la 07:30 GMT.

Cea mai valoroasă companie din Regatul Unit în ceea ce priveşte capitalizarea de piaţă de 189,4 miliarde de lire sterline (243,89 miliarde de dolari) a evoluat semnificativ de când directorul general Pascal Soriot a preluat conducerea în urmă cu 12 ani. Noile tehnologii, cum ar fi conjugatele anticorp-medicament, reprezintă o proporţie din ce în ce mai mare a viitoarelor terapii împotriva cancerului.

Perspectivele de vânzări reflectă modul în care compania a trecut dincolo de vaccinul COVID, cel mai bine vândut produs al său la apogeul pandemiei din 2021, datorită listei de terapii împotriva cancerului şi a unui portofoliu puternic, care include noi tratamente în alte domenii de boală până la sfârşitul deceniului.

AstraZeneca se aşteaptă acum ca veniturile şi profitul de bază pe acţiune pentru 2024 să crească cu un procent mediu de zece, la curs valutar constant. Anterior, se aştepta ca veniturile şi profitul să crească cu un procent scăzut de două cifre până la un procent scăzut de zece.

„Până în prezent, am continuat să facem progrese încurajatoare cu mai multe tehnologii disruptive ... toate acestea având potenţialul de a ne stimula creşterea după 2030”, a declarat directorul general Soriot.

La ziua investitorilor din luna mai, compania a anunţat că intenţionează să crească veniturile cu aproximativ 75% până la 80 de miliarde de dolari până în 2030, citând lansarea preconizată a 20 de medicamente noi şi creşterea portofoliului de produse biofarmaceutice, cancer şi boli rare.

Veniturile totale ale trimestrului au crescut cu 17% la o monedă constantă, ajungând la 12,94 miliarde de dolari pentru cele trei luni încheiate în iunie, în timp ce câştigurile de bază au ajuns la 1,98 dolari pe acţiune.

Analiştii, în medie, se aşteptau la un profit de 1,98 dolari pe acţiune la venituri de 12,6 miliarde de dolari pentru trimestrul respectiv.

Până la sfârşitul zilei de miercuri, acţiunile au crescut cu aproximativ 14% până acum în acest an. Acţiunile rivalului britanic GSK au crescut cu 4,1% în acest an, iar cele ale producătorului elveţian de medicamente Roche au crescut cu 11% în acest an, comparativ cu indicele STOXX 600 care a crescut cu 7%.