Donald Trump amenință cu acțiune juridică de amploare împotriva șefului Fed

Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, anunțând marți pe platforma Truth Social că ia în calcul „o acțiune juridică de amploare” împotriva acestuia: „Iau în considerare posibilitatea de a autoriza o acțiune juridică de amploare împotriva lui Powell, din cauza muncii oribile și evident incompetente pe care a desfășurat-o în gestionare”.

Liderul american îl acuză pe Powell de gestionarea defectuoasă a șantierului de renovare a sediului Fed din Washington, potrivit Le Figaro.

Costul renovării Fed, încă un motiv de dispută

Trump susține că lucrările, pe care le consideră excesiv de costisitoare, ar fi trebuit să coste „50 de milioane de dolari”, dar în realitate ar fi ajuns la „trei miliarde de dolari”. Fed estimează însă suma la 2,5 miliarde.

Tensiunile dintre cei doi au escaladat în ultimele săptămâni, Trump numindu-l pe Powell „idiot” și îndemnând alți bancheri centrali „să-l înlăture”. În plus, președintele american cere ca Fed „să reducă acum ratele dobânzilor”, argumentând că nivelul actual frânează creșterea economică, investițiile și evoluția pieței bursiere.

Planuri de schimbare la vârf

În opinia sa, dobânzile mai mici ar stimula creditarea, ar reduce costurile de împrumut pentru companii și populație și ar impulsiona consumul, creând un mediu economic mai favorabil – un obiectiv care, pe lângă efectele economice, i-ar putea aduce și beneficii politice în perspectiva unei campanii electorale.

Jerome Powell, numit de Trump în primul său mandat, ar urma să rămână la conducerea instituției până în mai 2026, dar președintele și-ar dori să numească mai devreme o persoană „mai apropiată de viziunile sale”, având deja în vedere plasarea consilierului său economic Stephen Miran în conducerea Fed.