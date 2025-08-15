Un medicament experimental a reșit să reducă tumorile metastatice la șase pacienți. Doi dintre pacienți, vindecați complet

Studiul, publicat în Cancer Cell, a urmărit să demonstreze eficiența, la pacienți cu cancer, a unui format îmbunătățit de anticorpi agoniști ai CD40, care, deși inițial au arătat un potențial ridicat în experimente pe animale, la oameni au avut un impact limitat și efecte adverse semnificative, scrie 20minutos.

Într-un prim experiment, realizat în 2018 pe șoareci modificați genetic, laboratorul condus de Jeffrey V. Ravetch, de la Universitatea Rockefeller, a arătat că noul format al medicamentului proiectat de echipa sa avea o eficacitate mult mai mare, cu o putere de 10 ori mai ridicată în generarea unui răspuns imun antitumoral.

Ulterior, cercetătorii au schimbat modul de administrare a medicamentului. Tradițional, acesta era injectat intravenos, însă, din cauza faptului că receptorii CD40 sunt distribuiți pe scară largă, multe celule non-canceroase îl captau, provocând efecte secundare toxice. În locul acestei metode, medicamentul a fost injectat direct în tumori, prin administrare intratumorală. „Când am procedat astfel, am observat doar o toxicitate ușoară”, a precizat Jeffrey V. Ravetch.

Rezultate promițătoare

Noul studiu, realizat pe pacienți umani, a relevat rezultate încurajatoare pentru utilizarea clinică viitoare. Studiul a inclus 12 pacienți cu diverse tipuri de cancer metastatic – melanom, carcinom cu celule renale și diferite tipuri de cancer mamar. Cei doi pacienți care au avut o remisie completă sufereau de melanom și cancer mamar, ambele forme fiind notoriu agresive și recurente.

„Pacienta cu melanom avea zeci de tumori metastatice la picior și laba piciorului, iar noi am injectat medicamentul doar într-o tumoră de pe coapsă”, a explicat Ravetch. „După mai multe injecții în acea tumoră, toate celelalte au dispărut. Același lucru s-a întâmplat și cu pacienta cu cancer mamar metastatic, care avea tumori la nivelul pielii, ficatului și plămânilor. Deși am injectat doar tumora de la nivelul pielii, am văzut cum toate tumorile au dispărut”, a detaliat acesta.

Pe baza acestor rezultate, au fost lansate mai multe studii clinice suplimentare, în cadrul cărora laboratorul lui Ravetch colaborează cu cercetători de la Memorial Sloan Kettering și Universitatea Duke. Aceste cercetări, aflate în faza 1 sau 2, analizează efectul 2141-V11 în cancere specifice, precum cancerul de vezică, cancerul de prostată și glioblastomul, având în total aproape 200 de participanți.