Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive

Aproximativ 77% dintre pacienţi au observat o reducere a tumorilor, 8% au văzut dispariţia completă a acestora, iar 69% au experimentat o reducere parţială.

Studiul, realizat în 85 de locaţii din întreaga lume şi incluzând 74 de pacienţi cu vârste cuprinse între 35 şi 88 de ani, a testat zongertinibul ca tratament iniţial pentru persoanele cu cancer pulmonar în stadiu avansat care prezintă mutaţia genetică HER2. În ansamblu, 96% dintre participanţi au observat controlul bolii ca urmare a administrării medicamentului sub formă de comprimate zilnice.

Profesorul Sanjay Popat, consultant oncolog medical la Royal Marsden NHS Foundation Trust din Londra şi coordonator al studiului, a declarat că rezultatele sunt „extrem de semnificative”, confrom The Independent.

„Anterior, nu exista o terapie ţintită pentru aceşti pacienţi, iar aceştia erau adesea supuşi unor planuri de tratament intense, cu chimioterapie, care aveau multe efecte secundare”, a explicat profesorul Popat.

„Aceste rezultate iniţiale arată că, prin eliminarea directă a cancerului pulmonar anormal cu mutaţie HER2 cu ajutorul zongertinibului, avem o nouă oportunitate de a îmbunătăţi rezultatele pacienţilor şi de a le oferi o calitate mai bună a vieţii”.

Mutaţiile HER2 apar atât la persoanele cu cancer pulmonar cauzat de fumat, cât şi la cazurile de cancer pulmonar la persoane care nu au fumat niciodată. Până la 4% din cazurile de cancer pulmonar sunt cauzate de mutaţii HER2. În Marea Britanie, peste 49.000 de cazuri de cancer pulmonar sunt diagnosticate anual.

Cercetările anterioare au utilizat zongertinib la persoane care au urmat deja alte tratamente – acesta este primul studiu care îl analizează ca tratament de primă linie.

Susan Gasson, în vârstă de 74 de ani din Londra, pacientă la Royal Marsden, a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiu incipient după ce a suferit de o tuse persistentă. Deşi tratamentul iniţial cu intervenţie chirurgicală, chimioterapie şi radioterapie i-a provocat multe efecte secundare, cancerul a revenit.

„Atunci când mi s-a sugerat să particip la studiu, am fost încântată. Iau medicamentul experimental de peste doi ani, cancerul meu s-a micşorat, iar efectele secundare au fost minime, ceea ce mi-a permis să am o calitate a vieţii mult mai bună”, a declarat Susan Gasson.

În urma acestor rezultate promiţătoare, va fi făcut un studiu final de fază III, în care medicamentul ţintit va fi testat în comparaţie cu alte forme de tratament, cum ar fi chimioterapia, pentru a confirma eficacitatea sa pe termen lung.