Noul medicament împotriva cancerului mamar oferă speranțe. A contribuit la prelungirea semnificativă a supraviețuirii la unele paciente

Pacientele cu cancer mamar triplu negativ cărora li s-a administrat medicamentul Datroway au avut o supraviețuire medie globală de 23.7 luni, comparativ cu 18.7 luni în cazul celor cărora li s-a administrat doar chimioterapie. Pacientele tratate cu Datroway au avut, de asemenea, un răspuns semnificativ mai bun la medicament și o supraviețuire fără progresia bolii, a arătat studiul.

Companiile au prezentat datele duminică, în cadrul Congresului Societății Europene de Oncologie Medicală, potrivit Reuters.

„Este pentru prima dată când demonstrăm superioritatea în ceea ce privește supraviețuirea unei noi abordări, precum Datroway, față de chimioterapia standard”, a declarat Abder Laadem, șeful departamentului de dezvoltare clinică în stadiu avansat în oncologie la Daiichi Sankyo.

Datroway aparține unei clase de medicamente împotriva cancerului numite conjugate anticorp-medicament, care funcționează ca rachete ghidate, administrând chimioterapia direct în celulele tumorale și limitând expunerea țesuturilor sănătoase.

Administrare țintită

Medicamentul a fost aprobat în SUA la începutul acestui an pentru tratamentul anumitor tipuri de cancer de sân și de plămâni.

Designul medicamentului asigură administrarea țintită și reduce toxicitatea, a declarat Susan Galbraith, vicepreședinte executiv al departamentului de cercetare și dezvoltare în oncologie al AstraZeneca. Pacienții au urmat terapia de două ori mai mult timp decât chimioterapia, dar ratele evenimentelor adverse de gradul 3 au fost similare, iar întreruperile au fost mai puține.

Succesul Datroway ar putea să-l poziționeze pentru a concura mai direct cu Trodelvy de la Gilead.

Ken Keller, director global de oncologie la Daiichi Sankyo, a declarat că este încrezător că Datroway se va compara favorabil cu Trodelvy, în special datorită comodității sale.

„Trodelvy se administrează la fiecare două săptămâni, iar produsul nostru la fiecare 21 de zile. Aceste diferențe contează atunci când medicamentele sunt similare”.

Enhertu, medicamentul de succes al AstraZeneca și Daiichi pentru tratarea cancerului, este, de asemenea, un ADC.

„Între Enhertu și Datroway, putem trata efectiv 90% din toate femeile cu cancer de sân. Aceste medicamente au șansa de a deveni standardul de îngrijire pentru 90% din femei”, a adăugat Keller.