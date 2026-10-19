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Protestele violente din Franța se resimt la Bursa de la Paris. Acțiunile franceze, în scădere

Bursa de la Paris a înregistrat luni cele mai mari scăderi dintre principalele piețe bursiere europene, după ce Franța s-a confruntat, în weekend, cu unele dintre cele mai violente proteste din ultimii ani.
Protestele violente din Franța se resimt la Bursa de la Paris. Acțiunile franceze, în scădere
Iulian Moşneagu
19 oct. 2026, 11:10, Economic
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Indicele CAC 40, care reunește cele mai importante companii listate la Bursa de la Paris, a scăzut luni dimineață cu 1,02%, notează Reuters.

Protestele au amplificat îngrijorările legate de economia Franței, care se confruntă deja cu o creștere economică slabă și cu majorarea datoriei publice.

Manifestațiile de sâmbătă, 17 octombrie, au reunit peste 500.000 de persoane în mai multe orașe franceze.

Protestele au început în urmă cu câteva săptămâni, fiind organizate inițial de elevi nemulțumiți de condițiile din școli și de lipsa profesorilor. Ulterior, acestora li s-au alăturat persoane nemulțumite de creșterea costului vieții, de scumpirea carburanților și de deteriorarea serviciilor publice.

Deși majoritatea manifestațiilor au fost pașnice, în mai multe orașe au izbucnit confruntări violente.

Magazine au fost jefuite, mașini au fost incendiate, iar mai multe clădiri publice au fost atacate.

Scăderi și pe alte burse europene

Indicele european STOXX 600 a scăzut luni dimineață cu 0,39%, după ce săptămâna trecută înregistrase o creștere de peste 2%.

În Spania, indicele principal al Bursei de la Madrid, IBEX, a pierdut 0,9%.

Investitorii așteaptă și rezultatele financiare pe care marile companii europene și americane urmează să le publice în această săptămână.

Acestea ar putea influența evoluția piețelor, după ce săptămâna trecută acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale au scăzut, pe fondul îngrijorărilor privind datoriile tot mai mari pentru finanțarea infrastructurii.

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