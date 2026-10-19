Franța: Macron, criticat după un discurs „neconvingător” | Senatul cere explicații | Ministrul de Interne a vrut să demisioneze

Laurent Nuñez, ministrul francez al Internelor, și-a prezentat demisia în urma violențelelor fără precedent din Franța din acest weekend, însă președintele Emmanuel Macron a refuzat-o. Ministrul de Interne a admis „o pierdere a controlului” de către poliție în anumite orașe, pentru care s-a declarat „reponsabil”.

Macron i-a cerut lui Nuñez să ia măsuri urgente împotriva protestatarilor, relatează presa franceză luni.

Duminică seara, într-o intervenție televizată, Emmanuel Macron a condamnat ferm violențele și a promis că persoanele vinovate vor fi trase la răspundere.

Președintele a vorbit despre „furie și rușine” și cerut ca manifestațiile pașnice să nu fie confundate cu acțiunile grupurilor violente, într-un discurs caracterizat de presă și de alți comunicatori drept „neconvingător”.

Macron le-a dat voie prefecților să interzică manifestații, dacă se impune

Macron a susținut că violențele au fost provocate de grupuri radicale de extremă stângă, cărora li s-ar fi alăturat infractori, și a cerut clarificări privind modul în care serviciile de informații au anticipat evenimentele.

El a promis transparență în evaluarea intervenției forțelor de ordine.

Șeful statului francez a anunțat că prefecții vor putea lua măsuri suplimentare pentru protejarea orașelor, inclusiv interzicerea anumitor manifestații, dacă situația o impune.

Lecornu, chemat să facă ordine

De asemenea, premierul Sébastien Lecornu a fost însărcinat să organizeze consultări cu actorii implicați în proteste, în încercarea de a răspunde nemulțumirilor sociale.

Discursul nu a reușit însă să calmeze disputa politică.

Potrivit TF1 Info și Le Monde, atât dreapta, cât și stânga au criticat intervenția președintelui, reproșându-i fie incapacitatea de a restabili ordinea, fie lipsa unor răspunsuri concrete la revendicările manifestanților.

Liderul extremei drepte, Jordan Bardella, a acuzat un Executiv dezorientat, în timp ce reprezentanți ai stângii au criticat absența unor măsuri privind problemele din educație și situația tinerilor.

Senatul cere explicații | Adunarea Națională pregătește o comisie de anchetă

Violențele au ajuns și în centrul dezbaterii parlamentare. În Senat, mai mulți aleși cer clarificări privind modul în care autoritățile au gestionat manifestațiile din 17 octombrie.

Potrivit publicației Public Sénat, sunt deja pe masă două propuneri: constituirea unei comisii de anchetă și organizarea unei dezbateri parlamentare.

Atât reprezentanți ai stângii, cât și ai dreptei cer explicații, deși interpretările lor privind cauzele violențelor și responsabilitatea executivului diferă.

Parlamentarii vor să afle cum au putut fi atacate clădiri publice, cum au fost organizate grupurile violente și dacă autoritățile au anticipat corect amploarea manifestațiilor.

În paralel, președinta Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, a anunțat că va propune marți, 20 octombrie, în cadrul conferinței președinților, crearea unei comisii de anchetă asupra violențelor, a modului de acțiune al grupurilor implicate și a strategiei de menținere a ordinii publice.

Comisia ar urma să examineze inclusiv gradul de anticipare a evenimentelor, efectivele mobilizate și eventualele deficiențe ale intervenției autorităților.

Incendii, jafuri și clădiri publice atacate în mai multe orașe

Manifestațiile de sâmbătă, 17 octombrie, au reunit între 550.000 de persoane, potrivit Ministerului francez de Interne, și 800.000, potrivit organizatorilor.

Mobilizarea a combinat nemulțumirile legate de costul vieții și scumpirea carburanților cu revendicările elevilor și studenților privind condițiile din sistemul de educație.

În mai multe orașe, manifestațiile au fost urmate de confruntări cu poliția, incendieri și jafuri.

La Limoges, incendiul care a afectat grav primăria a devenit unul dintre simbolurile weekendului. La Lyon, un spațiu al oficiului de turism a fost incendiat, iar la Marsilia, sediul primăriei a fost invadat.

Au fost raportate, de asemenea, atacuri asupra unor clădiri publice și distrugeri ale magazinelor în Paris și în alte localități.

Jandarmii, depășiți cu totul

Potrivit ANSA, care citează un bilanț consolidat al Ministerului de Interne, aproximativ 2.400 de persoane au fost reținute la nivel național.

Agenția italiană relatează și că aproape 1.000 de polițiști și jandarmi au fost răniți, șapte dintre ei grav. Cifrele trebuie raportate la momentul publicării bilanțului și pot fi revizuite pe măsură ce autoritățile centralizează datele.

Au fost semnalate și cazuri grave în rândul manifestanților.

La Mulhouse, o adolescentă de 17 ani ar fi pierdut un ochi în timpul confruntărilor, incident aflat în atenția Inspectoratului General al Poliției Naționale.

Premierul convoacă o celulă de criză. Primarii cer explicații

Luni dimineață, premierul Sébastien Lecornu urma să conducă o reuniune interministerială de criză, cu accent pe sprijinul economic pentru comercianții afectați, despăgubiri și urmărirea judiciară a persoanelor implicate în violențe.

În același timp, Asociația Primarilor din Franța a făcut apel la organizarea unor adunări în fața primăriilor, luni, începând cu ora 12:00, pentru a denunța atacurile asupra instituțiilor democratice.

Primarii Parisului, Marsiliei și Lyonului au cerut să fie primiți de premier, solicitând o evaluare precisă a evenimentelor și explicații privind modul în care s-a ajuns la asemenea distrugeri.