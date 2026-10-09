QASSET – aplicația digitală ce permite inventarierea și monitorizarea atentă a echipamentelor IT

„Fiecare activ are o fișă digitală cu informații despre locație, utilizatori, furnizori, garanție, documente și istoricul reparațiilor și al mentenanței. Aplicația permite urmărirea activelor de la achiziție până la scoaterea din uz, organizarea intervențiilor de service și inventarierea prin coduri de bare, coduri QR sau RFID”, potrivit unui comunicat transmis de compania românească.

Aplicația QASSET contribuie la o mai bună administrare, dar și la protecția infrastructurii IT. Așadar, un inventar actualizat periodic ce reflectă numărul de dispozitive electronice, ce aplicații conțin, cine le folosește, dar și starea în care se află.

QASSET urmărește activele pe întregul lor ciclu de viață, iar platforma HP colectează și analizează date despre starea și performanța dispozitivelor. Prin integrare, echipele IT pot corela informațiile despre un echipament – locație, utilizator, garanție sau intervenții anterioare – cu datele despre modul în care ele funcționează.

Companiile au nevoie să-și cunoască mai bine infrastructura

Fondatorul Quarz Matrix, Mihai Suchar, subliniază că organizațiile au nevoie să îți cunoască mai bine infrastructura, să reducă riscurile, dar și să administreze mai eficient resursele IT.

„Parteneriatul cu HP Inc. ne permite să combinăm expertiza Quartz Matrix în integrarea și dezvoltarea de soluții cu tehnologia HP. Pentru noi, important este ca această integrare să răspundă unei nevoi reale din piață: organizațiile au nevoie să își cunoască mai bine infrastructura, să reducă riscurile și să administreze mai eficient resursele IT, a declarat Mihai Suchar, fondator, dar și Director Executiv al Quartz Matrix.

De asemenea, aplicația poate identifica dispozitivele neactualizate, configurațiile care nu respectă politicile interne sau aplicațiilor instalate, ceea ce ajută organizațiile să evalueze riscurile și să stabilească prioritățile de intervenție.

În ceea ce privește mentenanța dispozitivelor electronice, semnalele ce indică o problemă pot fi identificate din timp. Datele de telemetrie și analiza predictivă pot ajuta echipele IT să prevină unele întreruperi și să reducă timpul dedicat verificărilor repetitive. Aplicația are și un istoric al datelor ce permite planificarea reparațiilor, dar și gestionarea bugetelor de înlocuire.

„Pentru noi, administrarea activelor IT nu începe și nu se termină cu un inventar. Important este să știm în permanență ce avem, în ce stare se află, unde există riscuri și ce putem face pentru a preveni problemele. (…) Aducem aceste informații într-un model de lucru mai conectat și mai ușor de folosit pentru echipele IT”, a explicat Magdalena Olaru, Head of AI Business Development în cadrul companiei Quartz Matrix.

Aplicația QASSET powered by WXP a fost prezentată în cadrul evenimentului „Digital & Sustenabil”, desfășurat, joi și vineri, la Iași.