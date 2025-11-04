Record în exporturile agroalimentare totale ale UE: creștere de 2,8% față de 2023 

Exporturile de bunuri ale Uniunii Europene (UE) au crescut în 2024 de două ori mai mult către cei 76 de parteneri cu care UE are acorduri comerciale decât către alți parteneri, potrivit unui raport publicat luni de Comisia Europeană, scrie EFE.

Al cincilea raport anual privind aplicarea și respectarea politicii comerciale a UE arată că vasta rețea de acorduri comerciale a Uniunii „ajută companiile să găsească piețe alternative pentru exporturile lor, reducând totodată dependențele într-un context geopolitic dificil”.

Studiul, care acoperă anul 2024 și primul semestru din 2025, concluzionează că acordurile comerciale „sporește reziliența și competitivitatea operatorilor economici din UE”.

În mod concret, raportul menționează că, în 2024, exporturile de mărfuri către cei 76 de parteneri comerciali preferențiali ai UE au crescut de două ori mai mult decât exporturile către țările neacoperite de un acord de liber schimb (1,4% față de 0,7%).

De exemplu, Comisia a arătat că exporturile UE către Canada au crescut cu 51% din 2017, comparativ cu 20% către restul lumii.

Record în exporturile agroalimentare

În plus, exporturile agroalimentare totale ale UE au atins un nou record în 2024, ajungând la 235 miliarde de euro (o creștere de 2,8% față de 2023).

Exporturile agroalimentare către partenerii comerciali preferențiali, în valoare de 138 miliarde de euro, au crescut cu 3,6%, comparativ cu 1,6% în cazul partenerilor neacoperiți de acorduri de liber schimb.

Comerțul cu servicii

De asemenea, comerțul UE de servicii cu partenerii preferențiali a atins 1,3 trilioane de euro. Conform celor mai recente date disponibile (2023), acesta a crescut de peste trei ori mai mult decât comerțul cu partenerii care nu fac parte dintr-un tratat de liber schimb (4,5% față de 1,2%).

Comisia a subliniat că acordurile comerciale semnate de UE „favorizează, de asemenea, diversificarea și stabilitatea lanțului de aprovizionare”.

În acest sens, raportul menționează că exporturile către parteneri-cheie precum Mexic, Norvegia, Elveția și Regatul Unit au compensat reducerea vânzărilor de vehicule, piese de vehicule și utilaje electrice ca urmare a sancțiunilor UE împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei.

Importuri de gaz și gaz lichefiat

În același timp, raportul arată că creșterea importurilor de gaz și gaz lichefiat din Algeria, Kazahstan și Norvegia, precum și importurile de cupru din Chile, au contribuit la compensarea reducerii importurilor din Rusia, ca urmare a sancțiunilor.

Bruxelles a mai evidențiat că prevenirea și eliminarea barierelor comerciale în țările terțe rămâne esențială pentru creșterea comerțului UE și a menționat că doar în 2024 au fost eliminate 44 de astfel de bariere (186 de la 2020 încoace).

În prezent, UE are în vigoare 44 de acorduri comerciale care acoperă 76 de parteneri.