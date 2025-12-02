Prima pagină » Economic » România are mai mulți bărbați șomeri decât femei

România are mai mulți bărbați șomeri decât femei

Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei în luna octombrie, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică (INS).
România are mai mulți bărbați șomeri decât femei
Laura Buciu
02 dec. 2025, 09:59, Economic

Rata şomajului în luna octombrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,9%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna septembrie 2025. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2025 a fost de 487,3 mii persoane. A fost în scădere față de luna precedentă (497,4 mii șomeri în luna septembrie); dar în creștere față de aceeaşi perioadă a anului precedent (463,7 mii șomeri în luna octombrie 2024).

Numărul de şomeri în perioada octombrie 2022 – octombrie 2025: pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,0% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,8% în cazul celor de sex feminin).

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie – septembrie 2025. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna octombrie 2025 (4,7% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,5% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna octombrie 2025.

 

Nou incident maritim în jurul unor insule revendicate de Japonia şi China, pe fondul creșterii tensiunilor dintre cele două țări
G4media
De ce tot mai mulți medici români lasă spitalele de top din străinătate și se întorc în țară
Gandul
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
Judecătorii admit că în pandemie au fost pacienți care au murit după ce au luat COVID din spitale. Ce daune pot primi rudele celor decedați
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor