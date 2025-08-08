România, în radarul unui gigant bancar, mai performant decât ING sau ABN Amro

Grupul bancar KBC a raportat joi rezultate peste așteptări pentru trimestrul al doilea, cu o creștere de 9% a veniturilor nete din dobânzi și un profit net de 1,02 miliarde de euro.
Performanța a determinat conducerea băncii să majoreze prognoza pentru veniturile nete anuale din dobânzi la 5,85 miliarde de euro și să ridice obiectivul de creștere a veniturilor totale la minimum 7%, față de 5,5%, potrivit Reuters.
Referindu-se la strategia adoptată când BCE a început să majoreze dobânzile, directorul general al băncii belgiene, Johan Thijs, a explicat într-o conferință cu investitorii și presa :
„Atunci, această decizie ne-a adus venituri mai mici din dobânzi. Dar, pe măsură ce dobânzile încep să scadă, aceste venituri vor rămâne stabile”.
Banca a confirmat că vrea să cumpere asigurătorul de stat belgian Ethias și că plănuiește să se extindă în Europa Centrală, având un interes deosebit pentru piața din România: „Suntem în discuții cu mai multe părți din România”, a precizat bancherul belgian, fără să le divulge identitatea.
Planurile de extindere apar într-un moment în care băncile europene câștigă mai puțin din dobânzi, din cauza scăderii inflației și reducerii ratelor de către BCE.
Chiar și așa, strategia și creșterea naturală a creditelor au dus acțiunile KBC la cel mai ridicat nivel de după criza financiară din 2008.
Cotațiile băncii belgiene au urcat cu până la 6,1% joi, ajungând la cel mai ridicat nivel din finalul anului 2007.