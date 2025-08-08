România, în radarul unui gigant bancar, mai performant decât ING sau ABN Amro

Grupul bancar KBC a raportat joi rezultate peste așteptări pentru trimestrul al doilea, cu o creștere de 9% a veniturilor nete din dobânzi și un profit net de 1,02 miliarde de euro.

Performanța a determinat conducerea băncii să majoreze prognoza pentru veniturile nete anuale din dobânzi la 5,85 miliarde de euro și să ridice obiectivul de creștere a veniturilor totale la minimum 7%, față de 5,5%, potrivit Reuters.

Referindu-se la strategia adoptată când BCE a început să majoreze dobânzile, directorul general al băncii belgiene, Johan Thijs, a explicat într-o conferință cu investitorii și presa :

„Atunci, această decizie ne-a adus venituri mai mici din dobânzi. Dar, pe măsură ce dobânzile încep să scadă, aceste venituri vor rămâne stabile”.

Ambițiile de fuziuni și achiziții în Europa, în special în România

Banca a confirmat că vrea să cumpere asigurătorul de stat belgian Ethias și că plănuiește să se extindă în Europa Centrală, având un interes deosebit pentru piața din România: „Suntem în discuții cu mai multe părți din România”, a precizat bancherul belgian, fără să le divulge identitatea.

Planurile de extindere apar într-un moment în care băncile europene câștigă mai puțin din dobânzi, din cauza scăderii inflației și reducerii ratelor de către BCE.

Chiar și așa, strategia și creșterea naturală a creditelor au dus acțiunile KBC la cel mai ridicat nivel de după criza financiară din 2008.

Cotațiile băncii belgiene au urcat cu până la 6,1% joi, ajungând la cel mai ridicat nivel din finalul anului 2007.