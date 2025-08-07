Banca Angliei reduce ratele dobânzilor pentru a împiedica încetinirea economiei britanice să se transforme într-o recesiune

Creșterea economică a înregistrat o inversare de tendință în ultimele luni, după un început de an puternic: Oficiul Național de Statistică a estimat provizoriu că economia s-a contractat atât în aprilie, cât și în mai, sub presiunea majorărilor de impozite ale cancelarului Rachel Reeves și a războiului comercial al președintelui american Donald Trump.

Cu toate acestea, Banca Angliei și-a majorat ușor prognoza de creștere pentru acest an, la 1.25%, estimând că creșterea a fost încă pozitivă în al doilea trimestru, la 0.1%, și că va crește din nou la 0.3% în trimestrul curent, potrivit Politico.

Dar decizia luată anul trecut de Reeves de a majora contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale și de a crește salariul minim național a determinat companiile să reducă locurile de muncă, ducând șomajul la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Banca a declarat joi, în noul său raport privind politica monetară, că se așteaptă ca rata șomajului să atingă 4.9% până la sfârșitul anului, de la 4.7% în iunie.

Nivelul ratelor, un obstacol pentru economie

Reducerea este a cincea în 12 luni, dar lasă în continuare ratele la un nivel pe care majoritatea economiștilor îl consideră un obstacol pentru economie. Banca a avertizat din nou joi că inflația persistentă – cea mai vizibilă în prețurile alimentelor și serviciilor, impune în continuare ca orice relaxare suplimentară a politicii monetare să fie „graduală și prudentă”.

Inflația a revenit în acest an, după ce a scăzut de la un nivel maxim de peste 11% în 2023. Banca a declarat joi că ar putea atinge 4.0% până în septembrie și nu va reveni la ținta de 2% înainte de 2027.

În acest context, patru dintre cei nouă membri ai Comitetului de politică monetară al BoE au votat împotriva reducerii, printre care economistul șef Huw Pill și viceguvernatorul Clare Lombardelli. Alan Taylor, care a pus în mod constant un accent mai mare pe riscurile unei recesiuni, a votat inițial pentru o reducere mai mare, de jumătate de punct procentual.