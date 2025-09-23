Ciprian Ciucu: Deficitul real este de circa 10% din PIB, iar atacurile PSD pun în pericol stabilitatea ţării

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a avertizat asupra consecinţelor unei crize politice generate de atacurile membrilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Ciucu susţine că procedurile de deficit excesiv şi posibila suspendare a fondurilor europene ar putea fi declanşate dacă judecătorii Curţii Constituţionale amână decizia de mâine sau dacă măsurile de echilibrare bugetară nu sunt implementate.

„Deficitul real al României este astăzi de circa 10% din PIB. În 2009, deficitul Greciei era 9%, iar în 2010 ajunsese la 15%, iar cetăţenii au trecut prin falimente şi şomaj. Avem o situaţie extrem de gravă, iar atacurile PSD fac lucrurile mult mai complicate”, a transmis Ciucu.

El a subliniat că membrii PSD cunosc datele reale şi înţeleg gravitatea situaţiei, dar continuă să forţeze blocaje şi să cultive neîncrederea în guvern.

Ciucu a remarcat, totodată, că premierul Ilie Bolojan a mulţumit membrilor PNL că nu au răspuns atacurilor PSD, evitând escaladarea conflictului politic care afectează încrederea cetăţenilor.

„Credibilitatea ţării a suferit mult. Hai să fim măcar acum oameni serioşi şi să facem ceea ce este corect în această Coaliţie a neîncrederii. Grecizarea României poate fi evitată”, a concluzionat Ciucu.